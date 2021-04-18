Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/makron-1728775461.html
Макрон призвал Запад очертить красные линии в отношениях с Россией
Макрон призвал Запад очертить красные линии в отношениях с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T05:04
2021-04-18T05:29
россия
эммануэль макрон
донбасс
донецкая народная республика
владимир зеленский
ангела меркель
владимир путин
франция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577986861_0:58:3070:1785_1920x0_80_0_0_885d6b3b5cf50de3da5db656b4e69bd3.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. По словам Макрона, страны Запада должны выработать двусторонний подход. "Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент (России Владимир - ред.) Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал французский лидер.В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. Он также отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.Переговоры с ПутинымПрезидент Франции в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое решение было анонсировано Елисейским дворцом после встречи Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось, в том числе, обострение ситуации в Донбассе. Отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, Макрон выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.Переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ и президентом Франции уже проходили в конце марта в формате видеоконференции. В ходе разговора, среди прочего, также обсуждалась ситуация на востоке Украины.Ситуация на УкраинеЗападные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
https://ria.ru/20210418/ugroza-1728774200.html
https://ria.ru/20210418/nato-1728774732.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577986861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fad3379774d3ec8ae6b88c1410a5e66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эммануэль макрон, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, владимир путин, франция, украина, в мире

Макрон призвал Запад очертить красные линии в отношениях с Россией

05:04 18.04.2021 (обновлено: 05:29 18.04.2021)
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на церемонии встречи в Риге
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии встречи в Риге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции.
По словам Макрона, страны Запада должны выработать двусторонний подход. "Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент (России Владимир - ред.) Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал французский лидер.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 03:37
Глава минобороны Германии заявила об угрозе со стороны России
В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. Он также отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.

Переговоры с Путиным

Президент Франции в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое решение было анонсировано Елисейским дворцом после встречи Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось, в том числе, обострение ситуации в Донбассе.
Отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, Макрон выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.
Переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ и президентом Франции уже проходили в конце марта в формате видеоконференции. В ходе разговора, среди прочего, также обсуждалась ситуация на востоке Украины.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 04:09
Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии

Ситуация на Украине

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
РоссияЭммануэль МакронДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВладимир ПутинФранцияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Почему вредно перебивать аппетит?
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
Лента новостейМолния