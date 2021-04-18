Макрон призвал Запад очертить красные линии в отношениях с Россией
05:04 18.04.2021 (обновлено: 05:29 18.04.2021)
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на церемонии встречи в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции.
По словам Макрона, страны Запада должны выработать двусторонний подход. "Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент (России Владимир - ред.) Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал французский лидер.
В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. Он также отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.
Переговоры с Путиным
Президент Франции в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое решение было анонсировано Елисейским дворцом после встречи Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось, в том числе, обострение ситуации в Донбассе.
Отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, Макрон выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.
Переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ и президентом Франции уже проходили в конце марта в формате видеоконференции. В ходе разговора, среди прочего, также обсуждалась ситуация на востоке Украины.
Ситуация на Украине
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения