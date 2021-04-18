https://ria.ru/20210418/makron-1728775461.html

Макрон призвал Запад очертить красные линии в отношениях с Россией

Макрон призвал Запад очертить красные линии в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T05:04

2021-04-18T05:04

2021-04-18T05:29

россия

эммануэль макрон

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

ангела меркель

владимир путин

франция

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. По словам Макрона, страны Запада должны выработать двусторонний подход. "Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент (России Владимир - ред.) Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал французский лидер.В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. Он также отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.Переговоры с ПутинымПрезидент Франции в ближайшее время проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое решение было анонсировано Елисейским дворцом после встречи Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой обсуждалось, в том числе, обострение ситуации в Донбассе. Отметив сложность достижения соглашения по Донбассу и риски военной эскалации, Макрон выразил решимость в том, что касается полного соблюдения минских договоренностей и необходимости найти прочное политическое решение конфликта.Переговоры Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ и президентом Франции уже проходили в конце марта в формате видеоконференции. В ходе разговора, среди прочего, также обсуждалась ситуация на востоке Украины.Ситуация на УкраинеЗападные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210418/ugroza-1728774200.html

https://ria.ru/20210418/nato-1728774732.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

франция

украина

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россия, эммануэль макрон, донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, владимир путин, франция, украина, в мире