https://ria.ru/20210418/makron-1728770680.html

Макрон призвал определить красные линии для России

Макрон призвал определить красные линии для России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Об этом РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T00:41

2021-04-18T00:41

2021-04-18T01:19

россия

эммануэль макрон

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602977528_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_f90a68b4cd7400e740acb3fcbaf1ea34.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.По словам французского лидера, Запад должен выработать двусторонний подход.В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. "И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией", - заявил президент Франции.При этом Макрон отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшее время проведет переговоры с Путиным. Такое решение было анонсировано после встречи президента Франции с украинским лидером Владимиром Зеленским.Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передислокации российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210417/makron-1728730324.html

https://ria.ru/20210416/balbek-1728658939.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, франция, в мире