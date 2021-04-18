https://ria.ru/20210418/makron-1728770680.html
Макрон призвал определить красные линии для России
Макрон призвал определить красные линии для России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Об этом РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T00:41
2021-04-18T00:41
2021-04-18T01:19
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Россией необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.По словам французского лидера, Запад должен выработать двусторонний подход.В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. "И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией", - заявил президент Франции.При этом Макрон отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшее время проведет переговоры с Путиным. Такое решение было анонсировано после встречи президента Франции с украинским лидером Владимиром Зеленским.Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передислокации российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210417/makron-1728730324.html
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россия, эммануэль макрон, франция, в мире
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что в отношениях с Россией
необходимо определить красные линии, за нарушение которых следует вводить санкции. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS
.
По словам французского лидера, Запад должен выработать двусторонний подход.
"Во-первых, диалог. И я полностью разделяю готовность вашего президента к диалогу и уверен, что президент (России Владимир - ред.) Путин может быть готов возобновить диалог, но если мы хотим систему, которая будет лучше, в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией", - сказал Макрон.
В то же время, добавил он, России следует давать четкие сигналы, когда имеются разногласия. "И я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины
и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией", - заявил президент Франции.
При этом Макрон отметил, что санкций "самих по себе недостаточно", но они входят в набор необходимых мер.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшее время проведет переговоры с Путиным. Такое решение было анонсировано после встречи президента Франции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передислокации российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.