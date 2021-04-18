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Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T03:07
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации госкорпорации, опубликованной на сайте госзакупок.Место находится в Беляевском районе Оренбургской области. В радиусе восьми километров от этой точки населенных пунктов нет. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.Район предназначен для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты.В этом месте "Роскосмос" построит посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Орел".Ранее генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Роскосмоса) Алексей Богомолов сообщил, что район посадки будет расположен возле Оренбурга.Сроки полета "Орла" к Луне ориентировочно намечены на 2028-2030-е годы. На околоземную орбиту корабль без экипажа отправится в 2023 году, а с экипажем - в 2025 году.
https://ria.ru/20210415/ekipazh-1728335366.html
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россия, луна, космос - риа наука, роскосмос

Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны

03:07 18.04.2021
 
© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© NASA
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации госкорпорации, опубликованной на сайте госзакупок.
"На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район номер восемь "Оренбург", расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург с координатами 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы с радиусом восемь километров", - говорится в материалах.
Место находится в Беляевском районе Оренбургской области. В радиусе восьми километров от этой точки населенных пунктов нет. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.
Район предназначен для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты.
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В этом месте "Роскосмос" построит посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Орел".
Ранее генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Роскосмоса) Алексей Богомолов сообщил, что район посадки будет расположен возле Оренбурга.
Сроки полета "Орла" к Луне ориентировочно намечены на 2028-2030-е годы. На околоземную орбиту корабль без экипажа отправится в 2023 году, а с экипажем - в 2025 году.
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