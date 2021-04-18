https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html

Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны

Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны

Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T03:07

2021-04-18T03:07

2021-04-18T03:07

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации госкорпорации, опубликованной на сайте госзакупок.Место находится в Беляевском районе Оренбургской области. В радиусе восьми километров от этой точки населенных пунктов нет. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.Район предназначен для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты.В этом месте "Роскосмос" построит посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля "Орел".Ранее генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Роскосмоса) Алексей Богомолов сообщил, что район посадки будет расположен возле Оренбурга.Сроки полета "Орла" к Луне ориентировочно намечены на 2028-2030-е годы. На околоземную орбиту корабль без экипажа отправится в 2023 году, а с экипажем - в 2025 году.

https://ria.ru/20210415/ekipazh-1728335366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/1728010727.html

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