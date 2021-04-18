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Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
Бывает, что люди "назначают" себе лекарства самостоятельно – по интернету или с помощью советов знакомых. Чем может опасна "терапия с помощью интернета",... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:18
2021-04-18T02:18
европейский медицинский центр
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бывает, что люди "назначают" себе лекарства самостоятельно – по интернету или с помощью советов знакомых. Чем может опасна "терапия с помощью интернета", рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.Категорически не рекомендуется принимать по совету знакомых или интернета антибактериальные препараты. Во-первых, у вас могут быть заболевания, при которых прием этого лекарства не разрешен, во-вторых, возможна аллергия на лекарства. "Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем", - указал врач. Нельзя без назначения врача принимать и препараты от повышенного артериального давления. Они могут заглушить симптомы, что лишь усугубит проблему, и человек останется без лечения, заключил он.
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европейский медицинский центр, здоровье - общество, общество

Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

02:18 18.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бывает, что люди "назначают" себе лекарства самостоятельно – по интернету или с помощью советов знакомых. Чем может опасна "терапия с помощью интернета", рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.

Кому-то действительно удается вылечиться, но крайне редко. "Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесет организму вред", - предупреждает врач.

Категорически не рекомендуется принимать по совету знакомых или интернета антибактериальные препараты. Во-первых, у вас могут быть заболевания, при которых прием этого лекарства не разрешен, во-вторых, возможна аллергия на лекарства.
"Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем", - указал врач.
Нельзя без назначения врача принимать и препараты от повышенного артериального давления. Они могут заглушить симптомы, что лишь усугубит проблему, и человек останется без лечения, заключил он.
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