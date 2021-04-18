https://ria.ru/20210418/lekarstva-1728773286.html

Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

Бывает, что люди "назначают" себе лекарства самостоятельно – по интернету или с помощью советов знакомых. Чем может опасна "терапия с помощью интернета",... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T02:18

2021-04-18T02:18

2021-04-18T02:18

европейский медицинский центр

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Бывает, что люди "назначают" себе лекарства самостоятельно – по интернету или с помощью советов знакомых. Чем может опасна "терапия с помощью интернета", рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада.Категорически не рекомендуется принимать по совету знакомых или интернета антибактериальные препараты. Во-первых, у вас могут быть заболевания, при которых прием этого лекарства не разрешен, во-вторых, возможна аллергия на лекарства. "Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем", - указал врач. Нельзя без назначения врача принимать и препараты от повышенного артериального давления. Они могут заглушить симптомы, что лишь усугубит проблему, и человек останется без лечения, заключил он.

https://ria.ru/20210418/meditsina-1728772653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский медицинский центр, здоровье - общество, общество