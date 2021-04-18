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В Нижегородской области с отколовшейся льдины спасли девятерых рыбаков

В Нижегородской области с отколовшейся льдины спасли девятерых рыбаков

Девять рыбаков спасли со льдины на Волге и доставили на берег в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:26

2021-04-18T14:26

2021-04-18T14:32

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

городецкий район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Девять рыбаков спасли со льдины на Волге и доставили на берег в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о том, что на льдине на Волге в Городецком районе находятся 9 рыбаков, которые просят о помощи, поступило в воскресенье в 11.10 от очевидца."В 12.04 силами работников ГИМС МЧС России при помощи судна на воздушной подушке с льдины спасены и доставлены на берег 9 мужчин. Спасенные осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210412/novokuznetsk-1727934244.html

россия

нижегородская область

городецкий район

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, городецкий район, происшествия