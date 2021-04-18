https://ria.ru/20210418/kosmos-1728810284.html

На совещании у Путина обсудили планы полетов на Луну и миссию на Марс

На совещании у Путина обсудили планы полетов на Луну и миссию на Марс

Планы пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну, а также миссии на Марс обсуждались на совещании у президента России Владимира Путина, которое... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:08

2021-04-18T14:08

2021-04-18T16:27

наука

восточный (космодром)

россия

земля

луна

марс

космос - риа наука

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102740/58/1027405868_56:0:1944:1062_1920x0_80_0_0_f0c21318dc071714e8aa4674d6267d61.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр – РИА Новости. Планы пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну, а также миссии на Марс обсуждались на совещании у президента России Владимира Путина, которое состоялось в День космонавтики, 12 апреля."Планируются пилотируемые полеты на Луну, миссии на Марс", - объявлено в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в сюжете Павла Зарубина.Об этом говорится в сюжете о совещании у президента.Также в эфире сообщили, что для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой. Такая установка разрабатывается в стране с 2010 года."Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет", - сказал в эфире глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ядерный "Зевс"Ранее он сообщал, что в России уже изготовлены первые элементы космического буксира с ядерной энергодвигательной установкой.Сообщалось, что ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получит название "Зевс", а сам проект наречен "Нуклоном".В минувшем году Роскосмос заключил контракт стоимостью 4,2 миллиарда рублей на разработку аванпроекта буксира - работы планируется завершить к июлю 2024 года. Как следует из документа, одной из первых задач буксира может стать исследование Луны. В дальнейшем он понадобится для полетов к Венере и Юпитеру.Над двигателем работает предприятие Роскосмоса Центр им. Келдыша вместе с предприятиями Росатома. Применение ядерного двигателя в космических аппаратах прорабатывает другое предприятие ракетно-космической отрасли — КБ "Арсенал". Ранее госкорпорация "Роскосмос" в одном из своих видео продемонстрировала концептуальный облик нового космического аппарата с ядерной энергоустановкой.Лунные планыВ 2021 году Россия отправит первую в своей современной истории миссию на Луну. Это будет посадочный аппарат "Луна-25". Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Старт "Луны-25" намечен на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Примерно через 10 суток после этой даты станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны. Основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини."Луне-25" предстоит стать первым рукотворным объектом на южном полюсе Луны. Станция должна будет провести на поверхности Луны исследования свойств и состава полярного грунта, измерить его механические характеристики и изучить полярную экзосферу. Для этого на ее борту планируется девять научных приборов: восемь российских и один европейский.После этого планируются пуски к спутнику Земли орбитального аппарата "Луна-26" (2024 год) и посадочного "Луна-27" (2025 год). Затем, как сообщалось, начнется реализация пилотируемой программы, под которую создается космический корабль "Орел" и его облегченная версия "Орленок". Корабли используют для доставки к Луне, а для посадки на ее поверхность требуется взлетно-посадочный модуль. Его планируется создать на базе посадочного аппарат "Луна-28".Ранее сообщалось, что Россия планирует отправить космонавтов для высадки на Луну в 2030 году.Марсианские хроникиВ 2022 году Россия вместе с Европой планируют отправить вторую совместную миссию на Марс. Изначально она должна была полететь в 2018 году, но была перенесена на два года – до следующего удобного "окна" запуска из-за технической неготовности миссии, а в 2020 году не полетела из-за пандемии и остановки работ.Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется в конце сентября или начале октября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка на Марсе ожидается в июне 2023 года.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20210412/kosmonavt-serova-zayavila-chto-khotela-by-poletet-na-mars-1727864680.html

https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html

https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html

https://ria.ru/20210418/mks-1728810511.html

россия

земля

луна

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный (космодром), россия, земля, луна, марс, космос - риа наука, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий рогозин, владимир путин