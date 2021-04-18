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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728836435.html
В Британии объяснили, почему статистика по COVID-19 в будние дни хуже
В Британии объяснили, почему статистика по COVID-19 в будние дни хуже
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Великобритании составил 1882 случая, скончались 10 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T18:20
2021-04-18T18:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Великобритании составил 1882 случая, скончались 10 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.В выходные цифры всегда лучше, чем в будние дни, из-за особенностей учета случаев: не учтенные в выходные данные добавляются потом к статистике за будние дни.Днем ранее показатели составляли 2206 случаев, умерли 35 человек.С начала пандемии COVID-19 подтвердился у почти 4,4 миллиона человек, скончались более 127 тысяч. По последним данным, число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 32,8 миллиона, обе дозы получили более 9,9 миллиона человек.С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире

В Британии объяснили, почему статистика по COVID-19 в будние дни хуже

18:20 18.04.2021 (обновлено: 18:38 18.04.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Великобритании составил 1882 случая, скончались 10 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.
В выходные цифры всегда лучше, чем в будние дни, из-за особенностей учета случаев: не учтенные в выходные данные добавляются потом к статистике за будние дни.
В Великобритании введен карантин в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 14:01Распространение коронавируса
В Британии обнаружили новый штамм-мутант коронавируса
Днем ранее показатели составляли 2206 случаев, умерли 35 человек.
С начала пандемии COVID-19 подтвердился у почти 4,4 миллиона человек, скончались более 127 тысяч. По последним данным, число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 32,8 миллиона, обе дозы получили более 9,9 миллиона человек.
С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАнглияВеликобританияВ мире
 
 
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