https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728836435.html

В Британии объяснили, почему статистика по COVID-19 в будние дни хуже

В Британии объяснили, почему статистика по COVID-19 в будние дни хуже

Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Великобритании составил 1882 случая, скончались 10 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T18:20

2021-04-18T18:20

2021-04-18T18:38

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ЛОНДОН, 18 апр – РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Великобритании составил 1882 случая, скончались 10 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.В выходные цифры всегда лучше, чем в будние дни, из-за особенностей учета случаев: не учтенные в выходные данные добавляются потом к статистике за будние дни.Днем ранее показатели составляли 2206 случаев, умерли 35 человек.С начала пандемии COVID-19 подтвердился у почти 4,4 миллиона человек, скончались более 127 тысяч. По последним данным, число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 32,8 миллиона, обе дозы получили более 9,9 миллиона человек.С 12 апреля в Англии вступил в силу второй этап ослабления ограничений - открылись непродовольственные магазины, террасы ресторанов, пабы на открытом воздухе, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки.

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728578040.html

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великобритания

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, англия, великобритания, в мире