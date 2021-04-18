https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728796213.html

В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 389 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 105 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:14

2021-04-18T11:14

2021-04-18T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 389 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 105 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 389 смертей... За весь период по России умерло 105 582 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, Санкт-Петербурге - 29, Ростовской области - 21.

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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