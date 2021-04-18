https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728796213.html
В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 389 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 389 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 105 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:14
2021-04-18T11:14
2021-04-18T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857247_0:278:3147:2048_1920x0_80_0_0_e91e11eebd13d4c972df033ee1dde700.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 389 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 105 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 389 смертей... За весь период по России умерло 105 582 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 53, Санкт-Петербурге - 29, Ростовской области - 21.
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857247_786:781:2475:2048_1920x0_80_0_0_1abc04758131727f83783088274ff712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, санкт-петербург, общество