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В Москве выявили 2252 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2252 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2252, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 591, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:11
2021-04-18T11:11
2021-04-18T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2252, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 591, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2252, 2 Санкт-Петербург - 695, 3 Московская область - 591", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 2, Еврейской автономной области и Туве - по 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество