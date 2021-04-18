https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728795895.html

В Москве выявили 2252 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2252 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2252, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 591, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:11

2021-04-18T11:11

2021-04-18T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2252, Санкт-Петербурге - 695, Подмосковье - 591, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2252, 2 Санкт-Петербург - 695, 3 Московская область - 591", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 2, Еврейской автономной области и Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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