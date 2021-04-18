Times: Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины
04:46 18.04.2021 (обновлено: 07:25 18.04.2021)
© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Великобритания направит в мае в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе, сообщает издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.
Корабли, по данным издания, выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море. Истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth будут готовы вылететь им на помощь в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. При этом сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.
Как заявил Times источник в британских ВМС, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации.
Ранее свои корабли в Черное море планировали отправить США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Как заявлял официальный представитель Пентагона Джон Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
В четверг стало известно, что турецкие власти получили уведомление об отмене прохода американских кораблей. Как сообщала газета Politico, такое решение Пентагон принял ввиду опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
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