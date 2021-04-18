https://ria.ru/20210418/korabli-1728775187.html

Times: Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Times: Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Великобритания направит в мае в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе,... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T04:46

2021-04-18T04:46

2021-04-18T07:25

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Великобритания направит в мае в Черное море эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО в регионе, сообщает издание Times со ссылкой на источники в королевских ВМС.Корабли, по данным издания, выделят из состава авианосной группы королевского флота в Средиземном море. Истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце HMS Queen Elizabeth будут готовы вылететь им на помощь в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. При этом сам авианосец останется в Средиземном море из-за запрета на вход в Черное море.Как заявил Times источник в британских ВМС, Лондон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию к деэскалации.Ранее свои корабли в Черное море планировали отправить США. Эсминцы Roosevelt и Donald Cook должны были находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Как заявлял официальный представитель Пентагона Джон Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.В четверг стало известно, что турецкие власти получили уведомление об отмене прохода американских кораблей. Как сообщала газета Politico, такое решение Пентагон принял ввиду опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.Западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передислокации российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/ukraina-1728309239.html

https://ria.ru/20210418/nato-1728774732.html

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