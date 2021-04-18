Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/konsul-1728829954.html
Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными
Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал неубедительными аргументы ФСБ РФ, что якобы украинский консул Александр Сосонюк пытался... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T17:17
2021-04-18T17:17
олег николенко
россия
евгений енин
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
санкт-петербург
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155221/74/1552217426_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a6e382e9316b3a6f063c5737846aeee5.jpg
КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал неубедительными аргументы ФСБ РФ, что якобы украинский консул Александр Сосонюк пытался получить информацию закрытого характера, по мнению Енина, это является провокацией со стороны РФ для укрепления образа Украины как врага."Очевидно, все эти ситуации с высылкой российских дипломатов как из США, так и из Чехии, а предупредительную информацию россияне, конечно, имели, нужно как-то объяснить собственному обществу. И с тем, чтобы добавить еще образа врага со стороны Украины, вышли на создание соответствующей провокации. Поскольку все события, которые предшествовали этому задержанию, абсолютно незаконному с точки зрения Венской конвенции, и все после, то видео, которое мы увидели, абсолютно не является убедительными. По имеющейся у нас информации, соответствующий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече за кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то диски. Единственное, что успел сказать наш консул: "Прекратите эту провокацию", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".Замминистра отметил, что данные, которые якобы передавали консулу, можно при желании купить "за весьма скромную плату" на любого гражданина, и что такие данные "есть в открытом доступе".Он также добавил, что МИД РФ блокирует соглашение кандидатур на должность генконсула Украины.В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
https://ria.ru/20210417/konsul-1728732612.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/video-1728731468.html
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728731935.html
россия
сша
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155221/74/1552217426_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_f96721aba185b50ef948826d90c5db3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег николенко, россия, евгений енин, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, санкт-петербург, украина, в мире

Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными

17:17 18.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал неубедительными аргументы ФСБ РФ, что якобы украинский консул Александр Сосонюк пытался получить информацию закрытого характера, по мнению Енина, это является провокацией со стороны РФ для укрепления образа Украины как врага.
"Очевидно, все эти ситуации с высылкой российских дипломатов как из США, так и из Чехии, а предупредительную информацию россияне, конечно, имели, нужно как-то объяснить собственному обществу. И с тем, чтобы добавить еще образа врага со стороны Украины, вышли на создание соответствующей провокации. Поскольку все события, которые предшествовали этому задержанию, абсолютно незаконному с точки зрения Венской конвенции, и все после, то видео, которое мы увидели, абсолютно не является убедительными. По имеющейся у нас информации, соответствующий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече за кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то диски. Единственное, что успел сказать наш консул: "Прекратите эту провокацию", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".
Кадры задержания с поличным украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:08
Украинский консул в Петербурге интересовался закрытыми базами данных
Замминистра отметил, что данные, которые якобы передавали консулу, можно при желании купить "за весьма скромную плату" на любого гражданина, и что такие данные "есть в открытом доступе".
Он также добавил, что МИД РФ блокирует соглашение кандидатур на должность генконсула Украины.
В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение.
ФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:04
ФСБ показала видео задержания украинского консула в Петербурге
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.
МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:07
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
Олег НиколенкоРоссияЕвгений ЕнинМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАСанкт-ПетербургУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Госдуме назвали заявление США о Навальном "прощальным письмом"
04:13Киевский политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
Лента новостейМолния