https://ria.ru/20210418/konsul-1728829954.html

Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными

Киев считает аргументы России по высылке консула неубедительными

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал неубедительными аргументы ФСБ РФ, что якобы украинский консул Александр Сосонюк пытался... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T17:17

2021-04-18T17:17

2021-04-18T17:17

олег николенко

россия

евгений енин

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

санкт-петербург

украина

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КИЕВ, 18 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал неубедительными аргументы ФСБ РФ, что якобы украинский консул Александр Сосонюк пытался получить информацию закрытого характера, по мнению Енина, это является провокацией со стороны РФ для укрепления образа Украины как врага."Очевидно, все эти ситуации с высылкой российских дипломатов как из США, так и из Чехии, а предупредительную информацию россияне, конечно, имели, нужно как-то объяснить собственному обществу. И с тем, чтобы добавить еще образа врага со стороны Украины, вышли на создание соответствующей провокации. Поскольку все события, которые предшествовали этому задержанию, абсолютно незаконному с точки зрения Венской конвенции, и все после, то видео, которое мы увидели, абсолютно не является убедительными. По имеющейся у нас информации, соответствующий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече за кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то диски. Единственное, что успел сказать наш консул: "Прекратите эту провокацию", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".Замминистра отметил, что данные, которые якобы передавали консулу, можно при желании купить "за весьма скромную плату" на любого гражданина, и что такие данные "есть в открытом доступе".Он также добавил, что МИД РФ блокирует соглашение кандидатур на должность генконсула Украины.В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, дипломат был задержан в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля.МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

https://ria.ru/20210417/konsul-1728732612.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/video-1728731468.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728731935.html

россия

сша

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олег николенко, россия, евгений енин, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, санкт-петербург, украина, в мире