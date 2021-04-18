В Китае заявили о неизбежности конкуренции с США
06:17 18.04.2021 (обновлено: 10:50 18.04.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости. Конкуренция между Китаем и США неизбежна, но Пекин выступает за то, чтобы она была здоровой, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
"США чрезмерно выпячивают факторы конкуренции и конфронтации в китайско-американских отношениях и преуменьшают значение сотрудничества. Такой подход слишком негативный и лишен пассионарности. Конкуренция между Китаем и США неизбежна, но считаем, что конкуренция должна быть здоровой, когда один преследует другого, а не недобросовестной, в которой вы выживаете, а второй умирает", — заявил Лэ Юйчэн.
Пекин, отметил дипломат, отнюдь не согласен с подходом официального Вашингтона, который рассматривает Китай в качестве своего "самого серьезного конкурента".
Он отметил, что Китай и США — две крупнейшие экономики мира, поэтому они обязаны урегулировать отношения. По его словам, с приходом к власти Джо Байдена в этом произошли некоторые позитивные сдвиги, в том числе телефонный разговор лидеров.
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Лэ Юйчэн напомнил о скандале во время переговоров в Анкоридже, однако отметил, что диалог в итоге оказался конструктивным.
Встреча высокого уровня США — КНР в конце марта в Анкоридже на Аляске началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана. Их собеседники — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И — дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего Вашингтон обвинил Пекин в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".
Говоря о позиции Белого дома в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района, Лэ Юйчэн сравнил Штаты с "притворяющимся спящим", которого невозможно разбудить.
"МИД КНР, правительство Синьцзяна провели целую серию пресс-конференций, рассказали о ситуации в регионе, но США по-прежнему не верят. А во что они верят? Они верят недостоверным докладам отдельных антикитайских элементов, они верят историям, сочиненным элементами движения "Восточный Туркестан", верят фейкам западных СМИ", — отметил замминистра.
По словам китайского дипломата, Вашингтон не верит заявлениям китайского правительства, потому что у американских политиков "совесть нечиста" и они действуют по принципу презумпции вины (человек виновен, пока не доказано обратное).
В последнее время резко обострилась критика политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели против Пекина санкции по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда.
Вашингтон допустил, что действия китайских властей против уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.