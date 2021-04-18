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В Праге задержали семь человек, обливших забор посольства России кетчупом
В Праге задержали семь человек, обливших забор посольства России кетчупом
Пражская полиция в ночь на воскресенье задержала 7 человек, которые облили кетчупом забор, окружающий территорию посольства РФ в Чехии. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:49
2021-04-18T10:49
россия
мид чехии
чехия
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Пражская полиция в ночь на воскресенье задержала 7 человек, которые облили кетчупом забор, окружающий территорию посольства РФ в Чехии."Полиция ночью выезжала на площадь Бориса Немцова у посольства РФ. На месте были задержаны 7 человек в связи с подозрением в совершении административного нарушения в отношении имущества. Все они были отвезены в ближайшее отделение", - сообщил представитель полиции Ян Данек в эфире местного ТВ.Как уточнило издание Forum 24, задержанные облили забор посольства кетчупом, СМИ связало инцидент с появившейся накануне информацией о взрыве в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице, в причастности к которому Прага подозревает Россию.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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россия, мид чехии, чехия, прага, в мире

В Праге задержали семь человек, обливших забор посольства России кетчупом

10:49 18.04.2021
 
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Fotolia / lightpoet
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Пражская полиция в ночь на воскресенье задержала 7 человек, которые облили кетчупом забор, окружающий территорию посольства РФ в Чехии.
"Полиция ночью выезжала на площадь Бориса Немцова у посольства РФ. На месте были задержаны 7 человек в связи с подозрением в совершении административного нарушения в отношении имущества. Все они были отвезены в ближайшее отделение", - сообщил представитель полиции Ян Данек в эфире местного ТВ.
Как уточнило издание Forum 24, задержанные облили забор посольства кетчупом, СМИ связало инцидент с появившейся накануне информацией о взрыве в 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице, в причастности к которому Прага подозревает Россию.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
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