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МИД Чехии: подозреваемых во взрывах во Врбетице зафиксировала камера

МИД Чехии: подозреваемых во взрывах во Врбетице зафиксировала камера

Полиция Чехии с самого начала знала, как выглядят двое мужчин, которых связывают с информацией о взрывах на складе боеприпасов в деревне Врбетице в окрестностях РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T15:29

2021-04-18T15:29

2021-04-18T15:55

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Полиция Чехии с самого начала знала, как выглядят двое мужчин, которых связывают с информацией о взрывах на складе боеприпасов в деревне Врбетице в окрестностях города Злин на востоке страны, их зарегистрировала видеокамера, а после Солсбери стало ясно, кто они такие, сообщил первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек."О двух мужчинах, которых полиция связывает со взрывами в конце 2014 года на складе во Врбетице, было известно с самого начала, в этом помогла видеокамера. О том, что речь идет о сотрудниках ГРУ, стало понятно в 2018 году, когда были определены их личности в связи с попыткой отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок", - сказал Гамачек в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ.Взрывы на складах во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года, при первом взрыве погибли два человека. В первом случае на складе находилось 58 тонн боеприпасов, во втором – 98 тонн военных материалов. Оба склада принадлежали фирме Imex Group из города Острава на северо-востоке страны."Можно сказать, что произошло что-то такое, что не было запланировано", - сказал Гамачек о первом взрыве. Второй взрыв, по его словам, произошел по времени согласно плану, когда вооружение уже должно было находиться в Болгарии, куда оно предназначалось для вывоза. По словам Гамачека, чешские органы в расследовании инцидента активно сотрудничали с зарубежными партнерами.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.Как полагает вице-премьер, Прага должна быть готова на ответные действия со стороны Москвы, что может сказаться и на деятельности посольства республики в российской столице. "Те действия, которые мы избрали, являются беспрецедентными. Мы поступали в соответствии с рекомендациями спецслужб", - сказал Гамачек. По данным местных СМИ, к концу 2020 года в посольстве РФ в Праге работало 135 дипломатов.

https://ria.ru/20210418/sled-1728818471.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html

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россия, ян гамачек, мид чехии, чехия, в мире