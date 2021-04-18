https://ria.ru/20210418/kamchatka-1728793909.html
Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере
Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере
Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:50
2021-04-18T10:50
2021-04-18T15:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке."Факт подтверждаю. Проводится проверка", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы краевой полиции Денис Голуб.Проверку начали следователи, сообщили РИА Новости в СУ СК по Камчатскому краю."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СК.Руководителем ОГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому был майор полиции Виталий Сергеев.
https://ria.ru/20210309/led-1600417256.html
https://ria.ru/20210406/gruzoviki-1604380009.html
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия