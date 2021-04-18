https://ria.ru/20210418/kamchatka-1728793909.html

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере

Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:50

2021-04-18T10:50

2021-04-18T15:45

россия

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке."Факт подтверждаю. Проводится проверка", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы краевой полиции Денис Голуб.Проверку начали следователи, сообщили РИА Новости в СУ СК по Камчатскому краю."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СК.Руководителем ОГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому был майор полиции Виталий Сергеев.

https://ria.ru/20210309/led-1600417256.html

https://ria.ru/20210406/gruzoviki-1604380009.html

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия