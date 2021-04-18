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Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере
Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере
Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:50
2021-04-18T15:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке."Факт подтверждаю. Проводится проверка", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы краевой полиции Денис Голуб.Проверку начали следователи, сообщили РИА Новости в СУ СК по Камчатскому краю."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СК.Руководителем ОГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому был майор полиции Виталий Сергеев.
https://ria.ru/20210309/led-1600417256.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере

10:50 18.04.2021 (обновлено: 15:45 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился под лед и погиб в воскресенье на Камчатке.
"Факт подтверждаю. Проводится проверка", — сказал РИА Новости руководитель пресс-службы краевой полиции Денис Голуб.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:25
В Приморье семья утонула, провалившись на автомобиле под лед
Проверку начали следователи, сообщили РИА Новости в СУ СК по Камчатскому краю.

"Провалился под лед, не смог выбраться, погиб", — уточнила старший помощник руководителя ведомства Елена Ильина.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СК.
Руководителем ОГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому был майор полиции Виталий Сергеев.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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