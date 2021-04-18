https://ria.ru/20210418/ispaniya-1728807037.html

В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере

В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере

Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:28

2021-04-18T13:28

2021-04-18T13:28

тенерифе

канарские острова

испания

в мире

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МАДРИД, 18 апр – РИА Новости. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие.Это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране, говорится в сообщении Национальной полиции.Уточняется, что мастерская располагалась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек, ему предъявлены обвинения в хранении оружия и взрывчатых веществ. В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки.Кроме того, были изъяты два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобура со свастикой. Найдены три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Также найдены вещества для изготовления взрывчатки.

https://ria.ru/20200610/1572720262.html

https://ria.ru/20170121/1486208510.html

тенерифе

канарские острова

испания

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2021

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тенерифе, канарские острова, испания, в мире