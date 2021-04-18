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В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере
В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере
Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T13:28
2021-04-18T13:28
тенерифе
канарские острова
испания
в мире
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МАДРИД, 18 апр – РИА Новости. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие.Это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране, говорится в сообщении Национальной полиции.Уточняется, что мастерская располагалась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек, ему предъявлены обвинения в хранении оружия и взрывчатых веществ. В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки.Кроме того, были изъяты два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобура со свастикой. Найдены три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Также найдены вещества для изготовления взрывчатки.
https://ria.ru/20200610/1572720262.html
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тенерифе
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тенерифе, канарские острова, испания, в мире

В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере

13:28 18.04.2021
 
© AP PhotoИспанские полицейские на Тенерифе, Канарские острова
Испанские полицейские на Тенерифе, Канарские острова - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo
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МАДРИД, 18 апр – РИА Новости. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие.
Это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране, говорится в сообщении Национальной полиции.
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Уточняется, что мастерская располагалась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек, ему предъявлены обвинения в хранении оружия и взрывчатых веществ. В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки.
Кроме того, были изъяты два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобура со свастикой. Найдены три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Также найдены вещества для изготовления взрывчатки.
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ТенерифеКанарские островаИспанияВ мире
 
 
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