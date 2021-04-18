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Биография Нины Гуляевой
Биография Нины Гуляевой
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ивановна Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:12
2021-04-18T02:12
нина гуляева
москва
справки
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Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ивановна Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова) и была принята в труппу театра. Играла в спектаклях "Платон Кречет" (Майка), "Синяя птица" (Митиль), "Три толстяка" (Суок), "Егор Булычов и другие" (Шурка), "Дульсинея Тобосская" (Санчика), "Последний срок" (Старуха Анна), "Утиная охота" (Валерия), "Серебряная свадьба" (Устинья Карповна), "Три сестры" (няня Анфиса), "Чайка" (Полина Андреевна), "Дядя Ваня" (Марина), "Тартюф" (Дорина), "Горе от ума" (Графиня-бабушка), "Женитьба" (Арина Пантелеймоновна), "Дворянское гнездо" (Марфа Тимофеевна Пестова), "Кошки мышки" (Ержи Орбан), "Последняя жертва" (Михеевна). Всего на сцене МХАТа (с 2004 года МХТ) им. А.П. Чехова Нина Гуляева сыграла около шестидесяти ролей самых разных амплуа – от травести и романтических героинь до комических старух. В текущем сезоне участвует в спектаклях "Деревня дураков" Натальи Ключаревой (режиссер Марина Брусникина) и "Белые ночи" Федора Достоевского (режиссер Айдар Заббаров). В Театре наций Гуляева играет Марину в "Дяде Ване" Антона Чехова (режиссер Стефан Брауншвейг). Нина Гуляева редко снималась в кино. Дебютировала в 1957 году в короткометражной ленте Юрия Щербакова "Телеграмма", затем последовали роли в фильмах "В степной тиши" (1959) Сергея Казакова, "Теперь пусть уходит" (1963) Сергея Алексеева, "Твой современник" (1967) Юлия Райзмана, "Только три ночи" (1969) Гавриила Егиазарова, "Чехов и К°" (1998) Дмитрия Брусникина и Александра Феклистова. Также Гуляева известна как актриса дубляжа. Она озвучивала Буратино и Русалочку в одноименных мультфильмах, Пастушку в "Пастушке и трубочисте" и других героев мультфильмов, дублировала Анастасию Вертинскую в "Алых парусах" и "Человеке амфибии". Ее голосом говорит Царевна Лебедь в фильме "Сказка о царе Салатане" (1966), Людмила – в фильме "Руслан и Людмила" (1972). Нина Гуляева – Народная артистка РСФСР (1969). Награждена орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006). Отмечена Благодарностью президента РФ (2011).Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского (1977) за роль старухи Анны в спектакле "Последний срок" по пьесе Валентина Распутина; почетной премии "Золотая маска" "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2020); зрительской премии "Звезда Театрала" (номинация "Лучшая женская роль второго плана" – за работу в спектакле "Белые ночи", 2020). Вдова известного советского актера Вячеслава Невинного (1934-2009). Сын – Вячеслав Невинный-младший – актер МХТ им. А.П. Чехова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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нина гуляева, москва, справки

Биография Нины Гуляевой

02:12 18.04.2021
 
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкНина Гуляева
Нина Гуляева - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
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Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Нина Ивановна Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве.
В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова) и была принята в труппу театра.
Играла в спектаклях "Платон Кречет" (Майка), "Синяя птица" (Митиль), "Три толстяка" (Суок), "Егор Булычов и другие" (Шурка), "Дульсинея Тобосская" (Санчика), "Последний срок" (Старуха Анна), "Утиная охота" (Валерия), "Серебряная свадьба" (Устинья Карповна), "Три сестры" (няня Анфиса), "Чайка" (Полина Андреевна), "Дядя Ваня" (Марина), "Тартюф" (Дорина), "Горе от ума" (Графиня-бабушка), "Женитьба" (Арина Пантелеймоновна), "Дворянское гнездо" (Марфа Тимофеевна Пестова), "Кошки мышки" (Ержи Орбан), "Последняя жертва" (Михеевна).
Всего на сцене МХАТа (с 2004 года МХТ) им. А.П. Чехова Нина Гуляева сыграла около шестидесяти ролей самых разных амплуа – от травести и романтических героинь до комических старух.
В текущем сезоне участвует в спектаклях "Деревня дураков" Натальи Ключаревой (режиссер Марина Брусникина) и "Белые ночи" Федора Достоевского (режиссер Айдар Заббаров).
В Театре наций Гуляева играет Марину в "Дяде Ване" Антона Чехова (режиссер Стефан Брауншвейг).
Нина Гуляева редко снималась в кино. Дебютировала в 1957 году в короткометражной ленте Юрия Щербакова "Телеграмма", затем последовали роли в фильмах "В степной тиши" (1959) Сергея Казакова, "Теперь пусть уходит" (1963) Сергея Алексеева, "Твой современник" (1967) Юлия Райзмана, "Только три ночи" (1969) Гавриила Егиазарова, "Чехов и К°" (1998) Дмитрия Брусникина и Александра Феклистова.
Также Гуляева известна как актриса дубляжа. Она озвучивала Буратино и Русалочку в одноименных мультфильмах, Пастушку в "Пастушке и трубочисте" и других героев мультфильмов, дублировала Анастасию Вертинскую в "Алых парусах" и "Человеке амфибии". Ее голосом говорит Царевна Лебедь в фильме "Сказка о царе Салатане" (1966), Людмила – в фильме "Руслан и Людмила" (1972).
Нина Гуляева – Народная артистка РСФСР (1969).
Награждена орденом Почета (1998), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006). Отмечена Благодарностью президента РФ (2011).
Лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского (1977) за роль старухи Анны в спектакле "Последний срок" по пьесе Валентина Распутина; почетной премии "Золотая маска" "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2020); зрительской премии "Звезда Театрала" (номинация "Лучшая женская роль второго плана" – за работу в спектакле "Белые ночи", 2020).
Вдова известного советского актера Вячеслава Невинного (1934-2009). Сын – Вячеслав Невинный-младший – актер МХТ им. А.П. Чехова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Нина ГуляеваМоскваСправки
 
 
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