https://ria.ru/20210418/gulag1-1728668035.html

Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?

2021-04-18T12:00

2021-04-18T12:00

2021-04-18T12:02

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музей истории гулага

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Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов «Одноэтапники», 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли «тусовкой»? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик? audio/mpeg

Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов «Одноэтапники», 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли «тусовкой»? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик? audio/mpeg

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийЭксперт эпизода: Татьяна ПолянскаяЭпизод озвучил: Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, гулаг, музей истории гулага