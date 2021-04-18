https://ria.ru/20210418/gulag1-1728668035.html
Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
2021-04-18T12:00
2021-04-18T12:00
2021-04-18T12:02
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музей истории гулага
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Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов «Одноэтапники», 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли «тусовкой»? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
audio/mpeg
Язык репрессий. Слова из обихода заключённых ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов «Одноэтапники», 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли «тусовкой»? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?
audio/mpeg
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийЭксперт эпизода: Татьяна ПолянскаяЭпизод озвучил: Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, гулаг, музей истории гулага
Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
12:00 18.04.2021 (обновлено: 12:02 18.04.2021)
Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что многие слова, которые мы сегодня употребляем каждый день, имеют лагерные корни. Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?