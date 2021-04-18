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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210418/gretsiya-1728854275.html
Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю
Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю
Греция продлила на неделю, до 26 апреля, разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, условия остаются прежними, соответствующее совместное решение семи... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T22:16
2021-04-18T22:19
туризм
харис теохарис
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афины
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АФИНЫ, 18 апр - РИА Новости. Греция продлила на неделю, до 26 апреля, разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, условия остаются прежними, соответствующее совместное решение семи министерств опубликовано в официальной "Газете правительства" в воскресенье вечером.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз.Новое постановление будет действовать с 6.00 19 апреля до 6.00 26 апреля. Ранее действие постановлений продлевалось на две недели.Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. Разрешён въезд четырех тысяч граждан России в неделю.При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.В Греции пассажиры обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF, говорится в постановлении.Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро.Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, отметив, что рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю.С середины мая Греция намерена принимать всех россиян. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.Вместе с тем Греция с 19 апреля начинает пилотное открытие границ для туристов, без карантина въехать смогут туристы с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом из ряда стран. Среди них – страны Евросоюза, США, Великобритания, Сербия, Израиль, ОАЭ. Сообщалось, что Греция планирует принимать с 19 апреля без карантина и российских туристов, однако Афины не включили россиян в пилотную программу.
https://ria.ru/20210418/evropa-1728833526.html
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харис теохарис, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, здоровье - общество, евросоюз, греция, афины, сша

Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

22:16 18.04.2021 (обновлено: 22:19 18.04.2021)
 
© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Harry Nakos
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 18 апр - РИА Новости. Греция продлила на неделю, до 26 апреля, разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, условия остаются прежними, соответствующее совместное решение семи министерств опубликовано в официальной "Газете правительства" в воскресенье вечером.
Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз.
Новое постановление будет действовать с 6.00 19 апреля до 6.00 26 апреля. Ранее действие постановлений продлевалось на две недели.
Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. Разрешён въезд четырех тысяч граждан России в неделю.
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При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.
Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.
В Греции пассажиры обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF, говорится в постановлении.
Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро.
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Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, отметив, что рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю.
С середины мая Греция намерена принимать всех россиян. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.
Вместе с тем Греция с 19 апреля начинает пилотное открытие границ для туристов, без карантина въехать смогут туристы с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом из ряда стран. Среди них – страны Евросоюза, США, Великобритания, Сербия, Израиль, ОАЭ. Сообщалось, что Греция планирует принимать с 19 апреля без карантина и российских туристов, однако Афины не включили россиян в пилотную программу.
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