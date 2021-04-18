https://ria.ru/20210418/gonkong-1728791218.html

В Гонконге выявили мутацию коронавируса

В Гонконге выявили мутацию коронавируса

Власти Гонконга поместили 80 жителей дома на трехнедельный карантин после выявления у одного из жильцов первого случая заражения мутацией штамма коронавируса... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:22

2021-04-18T10:22

2021-04-18T10:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

гонконг

дубай (город)

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Гонконга поместили 80 жителей дома на трехнедельный карантин после выявления у одного из жильцов первого случая заражения мутацией штамма коронавируса N501Y, сообщает газета South China Morning Post.Мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа присутствует как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах.Эта мутация была обнаружена в пятницу у 29-летнего жителя города, который 19 марта вернулся из Дубая, где он работал инженером. Как сообщает газета, изоляция 80 жителей дома является "наиболее жесткой мерой по контролю над инфекцией". По замечанию одного из представителей минздрава Гонконга, введение карантина необходимо "из-за того, что мутация штамма более заразна".По словам министра здравоохранения Гонконга Софии Чэнь, расследование заражения мутацией штамма N501Y продолжается. Она добавила, что заболевший не имел никаких симптомов, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции были отрицательными во время его трехнедельного карантина в отеле. Она отметила, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм мог находится в необычайно долгом инкубационном периоде.Она уточнила, что власти Гонконга уже приостановили выполнение некоторых рейсов, чтобы избежать распространения штаммов коронавируса."Четырнадцатого апреля мы ужесточили механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то, что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев", - приводит газета заявление Чэнь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/virus-1728077860.html

гонконг

дубай (город)

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, гонконг, дубай (город), в мире