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Умер один из основателей компании Adobe
Умер один из основателей компании Adobe
Один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T05:58
2021-04-18T05:58
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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение генерального директора компании.Гешке, проживавший в Калифорнии, скончался в пятницу, сообщила компания. Причина смерти не указывается.Карьера Гешке началась в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Гешке покинул Xerox в 1982 году, чтобы вместе с Уорноком основать компанию Adobe.В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из двух похитителей полиция задержала с выкупом в 650 тысяч долларов США и тот привел правоохранителей к месту, где находился Гешке. В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока государственной наградой - Национальной медалью в области технологий и инноваций.Американская Adobe является компанией по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).
https://ria.ru/20210414/pisatel-1728279053.html
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adobe systems, сша, в мире

Умер один из основателей компании Adobe

05:58 18.04.2021
 
© AP Photo / RICHARD DREWОдин из основателей компании Adobe Чарльз Гешке
Один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / RICHARD DREW
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение генерального директора компании.
Гешке, проживавший в Калифорнии, скончался в пятницу, сообщила компания. Причина смерти не указывается.
"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Как сооснователи Adobe Чак (Чарльз Гешке) и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми", - заявил глава компании Шантану Нарайен в письме сотрудникам.
Карьера Гешке началась в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Гешке покинул Xerox в 1982 году, чтобы вместе с Уорноком основать компанию Adobe.
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Американская Adobe является компанией по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).
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