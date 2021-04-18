https://ria.ru/20210418/geshke-1728776276.html

Умер один из основателей компании Adobe

Умер один из основателей компании Adobe

Один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T05:58

2021-04-18T05:58

2021-04-18T05:58

adobe systems

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в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. Один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение генерального директора компании.Гешке, проживавший в Калифорнии, скончался в пятницу, сообщила компания. Причина смерти не указывается.Карьера Гешке началась в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Гешке покинул Xerox в 1982 году, чтобы вместе с Уорноком основать компанию Adobe.В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из двух похитителей полиция задержала с выкупом в 650 тысяч долларов США и тот привел правоохранителей к месту, где находился Гешке. В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока государственной наградой - Национальной медалью в области технологий и инноваций.Американская Adobe является компанией по производству компьютерного программного обеспечения. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).

https://ria.ru/20210414/pisatel-1728279053.html

https://ria.ru/20210414/medoff-1728278441.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

adobe systems, сша, в мире