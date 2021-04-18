https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html

Не качай и не плати: Украина проиграла борьбу за транзит газа в Европу

Не качай и не плати: Украина проиграла борьбу за транзит газа в Европу

После запуска всех российских транзитных газопроводов прокачка через Украину сократится до минимума. Голубое топливо уже идет в обход по "Турецкому потоку". На... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:00

2021-04-18T08:00

2021-04-18T07:56

северный поток — 2

турецкий поток

нафтогаз украины

газпром

экономика

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. После запуска всех российских транзитных газопроводов прокачка через Украину сократится до минимума. Голубое топливо уже идет в обход по "Турецкому потоку". На очереди его новые ветки и запуск "Северного потока — 2". Эксперты констатируют: пока "Нафтогаз" играл в политику, украинская газотранспортная система почти развалилась, обслуживать сети скоро станет не на что. Почему Киев оказался в такой ситуации и есть ли выход — разбиралось РИА Новости. Рухнул до минимумаВ 2020 году российский транзит в Европу через украинскую газотранспортную систему сократился больше чем на треть — до 55,8 миллиарда кубометров. Это самый низкий показатель за тридцать лет, да и в предыдущие годы было не менее 90 миллиардов. Как подчеркнул глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, даже в кризисном 2014-м прокачали 62 миллиарда, несмотря "на все усилия "Газпрома" для снижения поставок газа в ЕС, чтобы не допустить реверса из Европы". Падение действительно рекордное. При проектной мощности ГТС 146 миллиардов загрузка — менее чем на 30 процентов. Так получилось по нескольким причинам. Должно было быть 65 миллиардов. Однако из-за позднего подписания соглашения с "Газпромом" в первом квартале (особенно в январе и феврале) физические потоки российского экспорта распределялись без украинского транзита. К тому же теплая зима с карантином уменьшили спрос на газ в Европе и Азии, обвалив цены в первом полугодии. А украинский транзит — самая дорогая опция и загружается по остаточному принципу. Избавляются от транзитаВ 2021-м ситуация не улучшилась. В феврале прокачка сократилась на четверть по сравнению с январем. После завершения строительства трубопровода "Турецкий поток" в Сербии и Болгарии, Киев, по оценке самих украинцев, потеряет еще десять-двенадцать миллиардов кубометров в год. "Газпром" уже отправляет газ в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту: "Турецкий поток", затем по национальной газотранспортной системе Болгарии — в Сербию, а также Боснию и Герцеговину.И это только начало, предупредил в обзоре для украинской прессы сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Борьбу за транзит Киев проиграл. После запуска всех российских газопроводов прокачка станет мизерной. "Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и балканскими странами, которые скоро смогут брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, соединяющих Центрально-Восточную Европу с "Турецким потоком", — пояснил Корольчук. Киеву важно не допустить ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2". Хотя, как отмечает Корольчук, в положении Украины это просто бессмысленно: "То, что произошло с транзитом газа, — исключительно вина "Нафтогаза", потому что они пошли политическим путем и выполняют определенные политические задачи по "Северному потоку — 2" вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство "Турецкого потока", газ к которому закачали не так давно". "Качай или плати"В ближайшие годы потеря транзита особыми неприятностями Украине не грозит: подписанный с "Газпромом" до 2024 года контракт предусматривает принцип "качай или плати". Так, например, забронированные на 2020-й мощности российский монополист полностью оплатил. "Из-за пандемии прокачали на десять с лишним миллиардов кубометров меньше, чем собирались. Но с учетом нормы "качай или плати" "Газпром" выложил больше 2,5 миллиарда долларов", — указывал Сергей Пикин, директор российского Фонда энергетического развития.Контракт с минимумом в 40 миллиардов кубометров в силе еще четыре года. Однако дальше, когда запустят трубу совокупной мощностью 55 миллиардов в год, сценарий вырисовывается пессимистический. "По большому счету у "Газпрома" лишь три потребителя, которым голубое топливо имеет смысл транспортировать через Украину: Молдова, Румыния и Венгрия. Потребление природного газа в Молдове сравнительно невелико — примерно миллиард кубометров в год. Румыния может пользоваться "Турецким потоком", и у нее есть реверсный газопровод, связанный с югом Молдовы. Остается Венгрия, но если "Балканский поток", ответвляющийся от "Турецкого", дойдет до нее, необходимость в украинском транзите окончательно отпадет", — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт. Резервная системаПосле истечения контракта с "Газпромом" ГТС Украины станет резервной системой с загрузкой максимум 20 миллиардов кубометров в год. А ведь доходы именно от транзита пока позволяют Киеву поддерживать ГТС в работоспособном состоянии."Затем придется либо ее консервировать и переходить на закупки сжиженного природного газа (собственная добыча не покрывает полностью потребление), который дороже трубопроводного, либо договариваться с "Газпромом". Вот только ожидать льготных цен не приходится, учитывая долги "Нафтогаза" и агрессивную артироссийскую внешнюю политику Украины", — говорит Хазанов. По мнению Корольчука, единственный вариант наращивания транзита — увеличение потребления газа в ЕС с 450 до 500 миллиардов кубометров. Это даст Украине шанс на прокачку, по крайней мере, 30 миллиардов кубометров. "Но тут вопрос в том, захочет ли Россия увеличивать добычу или предпочтет поставки СПГ, которые сейчас активно наращивает. То есть, так или иначе, Киев уже выпал из игры", — констатировал аналитик.Российские эксперты указывают и на то, что даже если транзит еще на какое-то время сохранят по политическим соображениям, у Украины как посредника все равно будущего нет: европейский рынок стремительно меняется. В крайнем случае Россия наладит в Европу поставки СПГ или даже водородного топлива. А Украине с полуразвалившейся ГТС тут делать нечего.

https://ria.ru/20210415/potok-1728403613.html

https://ria.ru/20210412/gaz-1727510235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, турецкий поток, нафтогаз украины, газпром, экономика