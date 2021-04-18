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https://ria.ru/20210418/fsb-1728847502.html
ФСБ обнародовала видео переговоров Зенковича и Федуты и их задержания
ФСБ обнародовала видео переговоров Зенковича и Федуты и их задержания
Федеральная служба безопасности обнародовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которых подозревают в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T21:01
2021-04-18T21:35
омон россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности обнародовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которых подозревают в подготовке военного переворота в Белоруссии.В субботу президент республики Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве взяли имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Зенковича и белоруса Федуту. По данным белорусского КГБ, среди организаторов был и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, его задержали в республике. В комитете также заявили, что Зенкович связан со спецслужбами США.На кадрах видно, как Зенкович спускается на эскалаторе аэропорта после прибытия в Москву. На одной из улиц столицы с чемоданом в руках он беседует с Федутой. У последнего на подбородке медицинская маска, юрист обошелся без нее.Операция по задержанию Зенковича прошла днем. На видео сотрудники ФСБ усаживают адвоката в служебный автомобиль, следом показано задержание Федуты. Видно, что их взяли в разных местах Москвы.Ранее в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки ФСБ, на которых запечатлена встреча двух организаторов переворота с якобы белорусскими генералами. Они беседуют в корчме на Садовом кольце. Как заявили Зенкович и Федута, главная цель заговорщиков — убийство Лукашенко. Они также предложили военным разграбить и присвоить имущество президента. По плану предполагалось полностью заблокировать энергосистему Белоруссии, внутренние войска и ОМОН, занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы зачитать обращение. Кроме того, обговаривалась идея заблокировать Минск, чтобы власти не могли извне подтянуть туда войска.На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным. Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.Заговорщики отметили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, отмечалось в сюжете. Предполагалось создать Госсовет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Лично Зенкович, по его словам, собирался отвечать за правовую реформу.Следственные органы Белоруссии уже расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).
https://ria.ru/20210418/fsb-1728847651.html
https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728847230.html
москва
сша
белоруссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Планирование военного переворота в Белоруссии. Кадры ФСБ
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".
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омон россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ФСБ обнародовала видео переговоров Зенковича и Федуты и их задержания

21:01 18.04.2021 (обновлено: 21:35 18.04.2021)
 
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности обнародовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которых подозревают в подготовке военного переворота в Белоруссии.
В субботу президент республики Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве взяли имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Зенковича и белоруса Федуту. По данным белорусского КГБ, среди организаторов был и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, его задержали в республике. В комитете также заявили, что Зенкович связан со спецслужбами США.
На кадрах видно, как Зенкович спускается на эскалаторе аэропорта после прибытия в Москву. На одной из улиц столицы с чемоданом в руках он беседует с Федутой. У последнего на подбородке медицинская маска, юрист обошелся без нее.
Операция по задержанию Зенковича прошла днем. На видео сотрудники ФСБ усаживают адвоката в служебный автомобиль, следом показано задержание Федуты. Видно, что их взяли в разных местах Москвы.
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 21:02
Заговорщики хотели люстрировать министров Лукашенко, заявили в ФСБ
Ранее в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки ФСБ, на которых запечатлена встреча двух организаторов переворота с якобы белорусскими генералами. Они беседуют в корчме на Садовом кольце. Как заявили Зенкович и Федута, главная цель заговорщиков — убийство Лукашенко. Они также предложили военным разграбить и присвоить имущество президента. По плану предполагалось полностью заблокировать энергосистему Белоруссии, внутренние войска и ОМОН, занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы зачитать обращение. Кроме того, обговаривалась идея заблокировать Минск, чтобы власти не могли извне подтянуть туда войска.
На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным. Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.
Заговорщики отметили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, отмечалось в сюжете. Предполагалось создать Госсовет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Лично Зенкович, по его словам, собирался отвечать за правовую реформу.
Следственные органы Белоруссии уже расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье 357 УК Белоруссии (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

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Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 20:58
Готовившим покушение на Лукашенко грозит до 12 лет лишения свободы
 
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