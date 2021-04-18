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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/epidemiya-1728837250.html
Мясников пожелал человечеству более смертоносной эпидемии
Мясников пожелал человечеству более смертоносной эпидемии
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и допустил, что людям нужна более опасная эпидемия для... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T18:51
2021-04-18T19:55
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и допустил, что людям нужна более опасная эпидемия для "прочищения мозгов". По мнению медика, люди сошли с ума, размножились "сверх меры", "загадили все, до чего смогли дотянуться" и в наказание получили коронавирус, победить который можно, только объединившись. "Люди и этот предупредительный "холостой" выстрел умудрились превратить в самострел в ногу!" — написал Мясников в телеграме. Он обратил внимание на новости в мире: санкции против России, высылку дипломатов, воинственную риторику США. Врач написал, что читает новости на разных языках и, по его мнению, рассудок сохраняют только россияне. "Посмотрит Природа (Бог, Пача-Мама) и пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее!" — предсказал Мясников. Он также выразил мнение, что сейчас человечество переживает не третью волну коронавируса, а все еще "первый акт".
https://ria.ru/20210417/myasnikov-1728716039.html
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество

Мясников пожелал человечеству более смертоносной эпидемии

18:51 18.04.2021 (обновлено: 19:55 18.04.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество неверно восприняло пандемию коронавируса, и допустил, что людям нужна более опасная эпидемия для "прочищения мозгов".
По мнению медика, люди сошли с ума, размножились "сверх меры", "загадили все, до чего смогли дотянуться" и в наказание получили коронавирус, победить который можно, только объединившись.
"Люди и этот предупредительный "холостой" выстрел умудрились превратить в самострел в ногу!" — написал Мясников в телеграме.
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Он обратил внимание на новости в мире: санкции против России, высылку дипломатов, воинственную риторику США. Врач написал, что читает новости на разных языках и, по его мнению, рассудок сохраняют только россияне.
"Посмотрит Природа (Бог, Пача-Мама) и пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее!" — предсказал Мясников.
Он также выразил мнение, что сейчас человечество переживает не третью волну коронавируса, а все еще "первый акт".
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Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
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