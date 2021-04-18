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Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшими в Ростовской области
Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшими в Ростовской области
Прокуратура организовала проверку после аварии в Новочеркасске Ростовской области, где погибли пять человек, сообщил журналистам представитель областной... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:54
2021-04-18T09:54
2021-04-18T15:08
дтп под ростовом-на-дону
ростовская область
новочеркасск
дтп
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после аварии в Новочеркасске Ростовской области, где погибли пять человек, сообщил журналистам представитель областной прокуратуры.По данным полиции, в 4.30 мск воскресенья Hyundai врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В автомобиле было шесть человек, пять из них погибли, еще один находится в реанимации. По предварительным данным, за рулем был несовершеннолетний."Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20210418/dtp-1728780681.html
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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, дтп, происшествия