https://ria.ru/20210418/dtp-1728780681.html

В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек

В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:16

2021-04-18T08:16

2021-04-18T15:08

дтп под ростовом-на-дону

ростовская область

новочеркасск

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Новочеркасске произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пострадали шесть человек, из них пять погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, за рулем автомобиля, который врезался в дерево, был подросток.

https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html

ростовская область

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия