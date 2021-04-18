https://ria.ru/20210418/dtp-1728780681.html
В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек
В результате ДТП в Ростовской области погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:16
2021-04-18T08:16
2021-04-18T15:08
дтп под ростовом-на-дону
ростовская область
новочеркасск
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В Новочеркасске произошло ДТП с участием легкового автомобиля, пострадали шесть человек, из них пять погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, за рулем автомобиля, который врезался в дерево, был подросток.
https://ria.ru/20210415/dtp-1728471191.html
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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия