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СК займется уголовным делом после ДТП с подростками в Новочеркасске
СК займется уголовным делом после ДТП с подростками в Новочеркасске
Уголовное дело заведено после ДТП в Новочеркасске, им будут заниматься следователи отдела по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:41
2021-04-18T15:43
дтп под ростовом-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ростовская область
новочеркасск
происшествия
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП в Новочеркасске, им будут заниматься следователи отдела по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.По данным следствия, 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице. Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании.По данным на сайте ведомства, по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".В прокуратуре Ростовской области журналистам сообщили, что ведомство проверило решение правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела."Решение о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по Ростовской области принято в связи с количеством пострадавших и с учетом их несовершеннолетнего возраста", - уточнил представитель областной прокуратуры."По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", - говорится на сайте СК РФ.Добавляется, что ход расследования уголовного дела Быстрыкин взял на личный контроль.
https://ria.ru/20210418/podrostki-1728793469.html
ростовская область
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дтп под ростовом-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, новочеркасск, происшествия

СК займется уголовным делом после ДТП с подростками в Новочеркасске

14:41 18.04.2021 (обновлено: 15:43 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области / Перейти в фотобанкАвтомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии
Автомобиль, которым управлял подросток, на месте аварии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП в Новочеркасске, им будут заниматься следователи отдела по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице. Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании.
По данным на сайте ведомства, по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В прокуратуре Ростовской области журналистам сообщили, что ведомство проверило решение правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела.
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"Решение о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по Ростовской области принято в связи с количеством пострадавших и с учетом их несовершеннолетнего возраста", - уточнил представитель областной прокуратуры.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", - говорится на сайте СК РФ.
Добавляется, что ход расследования уголовного дела Быстрыкин взял на личный контроль.
 
ДТП под Ростовом-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРостовская областьНовочеркасскПроисшествия
 
 
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