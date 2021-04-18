https://ria.ru/20210418/delo-1728814665.html

СК займется уголовным делом после ДТП с подростками в Новочеркасске

СК займется уголовным делом после ДТП с подростками в Новочеркасске

Уголовное дело заведено после ДТП в Новочеркасске, им будут заниматься следователи отдела по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:41

2021-04-18T14:41

2021-04-18T15:43

дтп под ростовом-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

ростовская область

новочеркасск

происшествия

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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП в Новочеркасске, им будут заниматься следователи отдела по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.По данным следствия, 18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением. В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице. Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании.По данным на сайте ведомства, по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".В прокуратуре Ростовской области журналистам сообщили, что ведомство проверило решение правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела."Решение о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по Ростовской области принято в связи с количеством пострадавших и с учетом их несовершеннолетнего возраста", - уточнил представитель областной прокуратуры."По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", - говорится на сайте СК РФ.Добавляется, что ход расследования уголовного дела Быстрыкин взял на личный контроль.

https://ria.ru/20210418/podrostki-1728793469.html

ростовская область

новочеркасск

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дтп под ростовом-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, новочеркасск, происшествия