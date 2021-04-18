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Суверенитет Чехии превратился в фикцию, заявили в Госдуме
Суверенитет Чехии превратился в фикцию, заявили в Госдуме
Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя заявления Праги о высылке российских дипломатов и якобы причастности спецслужб к взрыву в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:27
2021-04-18T17:22
россия
андрей бабиш
александр петров (посол)
госдума рф
мид чехии
елена панина
москва
чехия
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя заявления Праги о высылке российских дипломатов и якобы причастности спецслужб к взрыву в Врбетице, отметила, что это не является "суверенным решением Чехии", а демонстрирует "тотальную внешнеполитическую зависимость чешского государства".Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.МИД РФ в ответ заявил, что Москва считает абсурдными, голословными и надуманными заявления Праги о причастности спецслужб России ко взрыву в Врбетице. Кроме того, в ведомстве отметили, что в этом враждебном шаге "нельзя не видеть также американский след".По словам Паниной, "ещё буквально вчера на повестке дня стоял вопрос о визите в Москву первого вице-премьера Яна Гамачека, который хотел обсудить покупку российской вакцины "Спутник (V)"."И что мы видим сегодня? Буквально "по свистку" в Праге начались лихорадочные телодвижения, высылка дипломатов, провокации, невесть откуда взявшиеся "взрывы". Не вызывает сомнений, что все, что происходит сейчас в Праге, не является суверенным решением Чехии. Это демонстрация тотальной внешнеполитической зависимости чешского государства," - заявила РИА Новости Панина.Она добавила, что "со времён Яна Гуса чехи боролись за свою независимость". "Сегодня же суверенитет Чехии превращается в фикцию", - констатировала Панина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/chekhiya-1728817307.html
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россия, андрей бабиш, александр петров (посол), госдума рф, мид чехии, елена панина, москва, чехия, в мире

Суверенитет Чехии превратился в фикцию, заявили в Госдуме

15:27 18.04.2021 (обновлено: 17:22 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя заявления Праги о высылке российских дипломатов и якобы причастности спецслужб к взрыву в Врбетице, отметила, что это не является "суверенным решением Чехии", а демонстрирует "тотальную внешнеполитическую зависимость чешского государства".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
МИД РФ в ответ заявил, что Москва считает абсурдными, голословными и надуманными заявления Праги о причастности спецслужб России ко взрыву в Врбетице. Кроме того, в ведомстве отметили, что в этом враждебном шаге "нельзя не видеть также американский след".
По словам Паниной, "ещё буквально вчера на повестке дня стоял вопрос о визите в Москву первого вице-премьера Яна Гамачека, который хотел обсудить покупку российской вакцины "Спутник (V)".
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"И что мы видим сегодня? Буквально "по свистку" в Праге начались лихорадочные телодвижения, высылка дипломатов, провокации, невесть откуда взявшиеся "взрывы". Не вызывает сомнений, что все, что происходит сейчас в Праге, не является суверенным решением Чехии. Это демонстрация тотальной внешнеполитической зависимости чешского государства," - заявила РИА Новости Панина.
Она добавила, что "со времён Яна Гуса чехи боролись за свою независимость". "Сегодня же суверенитет Чехии превращается в фикцию", - констатировала Панина.
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РоссияАндрей БабишАлександр Петров (посол)Госдума РФМИД ЧехииЕлена ПанинаМоскваЧехияВ мире
 
 
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