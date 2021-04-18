https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728813275.html

Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице

Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице

Правительство Чехии в понедельник рассмотрит документ о ситуации вокруг новых обстоятельств инцидента на складе боеприпасов в Врбетице и, вероятнее всего,... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T14:28

2021-04-18T14:28

2021-04-18T17:14

россия

евросовет

мария захарова

андрей бабиш

мид чехии

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:409:2913:2047_1920x0_80_0_0_db779edc2a90f400fc04e308f0353876.jpg

ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Чехии в понедельник рассмотрит документ о ситуации вокруг новых обстоятельств инцидента на складе боеприпасов в Врбетице и, вероятнее всего, рассекретит его. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.По его словам, он получил материалы от Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) в пятницу. Тогда же он оказался в распоряжении первого вице-премьера и временно исполняющего обязанности главы МИД Яна Гамачека."Я уже говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Евросовет будет скоро. Союзников я уже, конечно, проинформировал, через послов и Мишеля, на следующем заседании Евросовета мы будем точно говорить об этом (инциденте в Врбетице), хотя это дело 2014 года", — добавил Бабиш.В субботу глава кабмина заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Чешский МИД в тот же день сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".В странах Европы периодически обвиняют Россию в шпионаже и провокациях. Так, болгарские власти бездоказательно объявили персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Еще двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве выслали из Италии, где, как утверждали СМИ, аккредитованного диппредставительством офицера задержали при попытке приобрести у капитана итальянского флота секретные материалы НАТО.В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм.

https://ria.ru/20210418/zeman-1728805787.html

https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728804141.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросовет, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире