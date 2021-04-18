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Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице
Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице
Правительство Чехии в понедельник рассмотрит документ о ситуации вокруг новых обстоятельств инцидента на складе боеприпасов в Врбетице и, вероятнее всего,... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T14:28
2021-04-18T17:14
россия
евросовет
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Чехии в понедельник рассмотрит документ о ситуации вокруг новых обстоятельств инцидента на складе боеприпасов в Врбетице и, вероятнее всего, рассекретит его. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.По его словам, он получил материалы от Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) в пятницу. Тогда же он оказался в распоряжении первого вице-премьера и временно исполняющего обязанности главы МИД Яна Гамачека."Я уже говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Евросовет будет скоро. Союзников я уже, конечно, проинформировал, через послов и Мишеля, на следующем заседании Евросовета мы будем точно говорить об этом (инциденте в Врбетице), хотя это дело 2014 года", — добавил Бабиш.В субботу глава кабмина заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Чешский МИД в тот же день сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".В странах Европы периодически обвиняют Россию в шпионаже и провокациях. Так, болгарские власти бездоказательно объявили персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Еще двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве выслали из Италии, где, как утверждали СМИ, аккредитованного диппредставительством офицера задержали при попытке приобрести у капитана итальянского флота секретные материалы НАТО.В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм.
https://ria.ru/20210418/zeman-1728805787.html
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россия, евросовет, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире

Чехия планирует рассекретить документ о взрывах во Врбетице

14:28 18.04.2021 (обновлено: 17:14 18.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Правительство Чехии в понедельник рассмотрит документ о ситуации вокруг новых обстоятельств инцидента на складе боеприпасов в Врбетице и, вероятнее всего, рассекретит его. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
По его словам, он получил материалы от Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) в пятницу. Тогда же он оказался в распоряжении первого вице-премьера и временно исполняющего обязанности главы МИД Яна Гамачека.
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 13:11
Президент Чехии прокомментирует инцидент в Врбетице
"Я уже говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, Евросовет будет скоро. Союзников я уже, конечно, проинформировал, через послов и Мишеля, на следующем заседании Евросовета мы будем точно говорить об этом (инциденте в Врбетице), хотя это дело 2014 года", — добавил Бабиш.
В субботу глава кабмина заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
Чешский МИД в тот же день сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".
В странах Европы периодически обвиняют Россию в шпионаже и провокациях. Так, болгарские власти бездоказательно объявили персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Еще двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве выслали из Италии, где, как утверждали СМИ, аккредитованного диппредставительством офицера задержали при попытке приобрести у капитана итальянского флота секретные материалы НАТО.
В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 12:39
Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
 
РоссияЕвросоветМария ЗахароваАндрей БабишМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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