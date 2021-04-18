https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728807286.html

Вице-премьер Чехии оценил возможность участия "Росатома" в тендере по АЭС

Вице-премьер Чехии оценил возможность участия "Росатома" в тендере по АЭС

Очень маловероятно, чтобы российская госкорпорация "Росатом" могла претендовать на участие в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:32

2021-04-18T13:32

2021-04-18T13:45

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Очень маловероятно, чтобы российская госкорпорация "Росатом" могла претендовать на участие в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), заявил в воскресенье журналистам вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек."Очень маловероятно, чтобы российский Росатом мог претендовать на заказ на достройку АЭС "Дукованы", - сказал Гавличек.Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (сооруженной в 1985-1987 годах по советскому проекту), который заменит один из четырех ныне существующих блоков, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате, китайская компания была кабмином Чехии в марте этого года исключена из потенциальных участников тендера.В свою очередь, глава республики Милош Земан неоднократно заявлял, что он поддерживает максимально широкое участие зарубежных компаний в тендере.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

https://ria.ru/20210418/zeman-1728805787.html

https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html

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россия, westinghouse electric, андрей бабиш, милош земан, edf, мид чехии, чехия, в мире