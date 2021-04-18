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Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен на следующем заседании Евросовета представить подробную информацию об инциденте со взрывом склада боеприпасов в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:39
2021-04-18T12:39
2021-04-18T12:39
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мид чехии
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен на следующем заседании Евросовета представить подробную информацию об инциденте со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, сообщило в воскресенье Чешское ТВ."Премьер Андрей Бабиш сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Бабиша, он проинформировал Мишеля о деле Врбетице и высылке из республики 18 сотрудников российского посольства. На следующем заседании Европейского совета премьер намерен подробно информировать об этом партнеров", - говорится в сообщении.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, европейский совет, мид чехии, чехия, в мире