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Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен на следующем заседании Евросовета представить подробную информацию об инциденте со взрывом склада боеприпасов в... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T12:39
2021-04-18T12:39
россия
мария захарова
андрей бабиш
европейский совет
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен на следующем заседании Евросовета представить подробную информацию об инциденте со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, сообщило в воскресенье Чешское ТВ."Премьер Андрей Бабиш сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Бабиша, он проинформировал Мишеля о деле Врбетице и высылке из республики 18 сотрудников российского посольства. На следующем заседании Европейского совета премьер намерен подробно информировать об этом партнеров", - говорится в сообщении.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
https://ria.ru/20210418/diplomaty-1728803284.html
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россия, мария захарова, андрей бабиш, европейский совет, мид чехии, чехия, в мире

Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете

12:39 18.04.2021
 
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен на следующем заседании Евросовета представить подробную информацию об инциденте со взрывом склада боеприпасов в Врбетице, в организации которого подозреваются агенты российских спецслужб, сообщило в воскресенье Чешское ТВ.
"Премьер Андрей Бабиш сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. По словам Бабиша, он проинформировал Мишеля о деле Врбетице и высылке из республики 18 сотрудников российского посольства. На следующем заседании Европейского совета премьер намерен подробно информировать об этом партнеров", - говорится в сообщении.
Посольство России в Чехии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
12:33
Политолог назвал причастных к высылке российских дипломатов из Чехии
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
11:01
Чехия должна получить отпор в виде санкций, заявили в Совфеде
 
РоссияМария ЗахароваАндрей БабишЕвропейский советМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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