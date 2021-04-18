Эксперт не исключил новых санкций против России из-за подозрений Чехии
12:34 18.04.2021 (обновлено: 17:14 18.04.2021)
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ЕС будет сложно "отмахнуться" от возможного предложения со стороны Чехии ужесточить санкции против РФ, которую Прага подозревает в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов в 2014 году, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
"Да, вполне. Европейские санкции - дело ситуативное, и, конечно, если та или иная европейская страна предлагает в определенной ситуации ужесточить санкции, то, конечно, от этого предложения очень сложно внутри Европейского союза отмахнуться", - сказал эксперт РИА Новости, отвечая на вопрос, следует ли ждать новых европейских санкций под предлогом подозрений России в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов в 2014 году.
"Другое дело, что с точки зрения процесса принятия решений очень важна внутренняя конъюнктура и внутренний настрой Евросоюза, то есть такие вопросы не выносятся на обсуждение без предварительного согласования, без предварительной готовности введения новых санкций. Поэтому вопрос не в том, предложит ли Чехия ввести новые санкции, а в том, насколько аппарат ЕС и другие страны ЕС готовы идти на эскалацию отношений с Россией в этом конкретном случае", - добавил собеседник агентства.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что намерен в понедельник обсудить на встрече глав МИД ЕС "дело Врбетице".
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.