Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728772988.html
В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
События вокруг взрыва на складе во Врбетице в 2014 году могут оказать влияние на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил в субботу... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T02:08
2021-04-18T02:12
россия
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150913/78/1509137818_0:123:3888:2310_1920x0_80_0_0_96575c8cc04fbe6576843e756c9e04aa.jpg
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. События вокруг взрыва на складе во Врбетице в 2014 году могут оказать влияние на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил в субботу вечером глава минпромторга Карел Гавличек.Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Одним из кандидатов на участие в тендере на строительство энергоблока в Дукованах является российская госкорпорация "Росатом".Ранее чешские спецслужбы, а также правая оппозиция неоднократно предупреждали власти страны о том, что потенциальное участие российской фирмы в строительстве нового энергоблока АЭС может нанести ущерб безопасности Чехии.В свою очередь, экс-глава МИД республики Томаш Петршичек, уволенный со своего поста 12 апреля, сообщил изданию Deník N, что его не удивила публикация данных о якобы причастности России к взрыву склада во Врбетице, поскольку он уже знал об этом. По его словам, реакция правительства адекватна."Это еще один аргумент для того, чтобы очень серьезно отнестись к рискам безопасности в деле стратегического проекта строительства на атомной электростанции "Дукованы", - добавил Петршичек.
https://ria.ru/20210417/rozysk-1728765986.html
https://ria.ru/20210417/eskalatsiya-1728764687.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150913/78/1509137818_263:0:3643:2535_1920x0_80_0_0_3d8ea7005904a970777d64068a6b8c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чехия, в мире

В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС

02:08 18.04.2021 (обновлено: 02:12 18.04.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. События вокруг взрыва на складе во Врбетице в 2014 году могут оказать влияние на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил в субботу вечером глава минпромторга Карел Гавличек.
Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Одним из кандидатов на участие в тендере на строительство энергоблока в Дукованах является российская госкорпорация "Росатом".
"Эти события, конечно, могут повлиять на "Дукованы". Это очень серьезная информация. Любое подобное действие, если будет подтверждено, однозначно должно иметь свои последствия", - сказал Гавличек, которого цитирует сетевое издание Novinky.
Вид на Вацлавскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 22:38
В Чехии отвергли связь розыска Петрова и Боширова с высылкой дипломатов
Ранее чешские спецслужбы, а также правая оппозиция неоднократно предупреждали власти страны о том, что потенциальное участие российской фирмы в строительстве нового энергоблока АЭС может нанести ущерб безопасности Чехии.
В свою очередь, экс-глава МИД республики Томаш Петршичек, уволенный со своего поста 12 апреля, сообщил изданию Deník N, что его не удивила публикация данных о якобы причастности России к взрыву склада во Врбетице, поскольку он уже знал об этом. По его словам, реакция правительства адекватна.
"Ничего удивительного. Эта информация уже была доступна мне ранее, и процедура информирований о ней, представленная сегодня премьером Андреем Бабишем и вице-премьером Яном Гамачеком, соответствует тому серьезному инциденту с участием спецслужб", - сказал Петршичек.
"Это еще один аргумент для того, чтобы очень серьезно отнестись к рискам безопасности в деле стратегического проекта строительства на атомной электростанции "Дукованы", - добавил Петршичек.
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 22:09
Чехия сознательно идет на эскалацию отношений с Россией, считает эксперт
 
РоссияЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Лента новостейМолния