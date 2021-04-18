В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:08 18.04.2021 (обновлено: 02:12 18.04.2021)
© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. События вокруг взрыва на складе во Врбетице в 2014 году могут оказать влияние на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил в субботу вечером глава минпромторга Карел Гавличек.
Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Одним из кандидатов на участие в тендере на строительство энергоблока в Дукованах является российская госкорпорация "Росатом".
"Эти события, конечно, могут повлиять на "Дукованы". Это очень серьезная информация. Любое подобное действие, если будет подтверждено, однозначно должно иметь свои последствия", - сказал Гавличек, которого цитирует сетевое издание Novinky.
Ранее чешские спецслужбы, а также правая оппозиция неоднократно предупреждали власти страны о том, что потенциальное участие российской фирмы в строительстве нового энергоблока АЭС может нанести ущерб безопасности Чехии.
В свою очередь, экс-глава МИД республики Томаш Петршичек, уволенный со своего поста 12 апреля, сообщил изданию Deník N, что его не удивила публикация данных о якобы причастности России к взрыву склада во Врбетице, поскольку он уже знал об этом. По его словам, реакция правительства адекватна.
"Ничего удивительного. Эта информация уже была доступна мне ранее, и процедура информирований о ней, представленная сегодня премьером Андреем Бабишем и вице-премьером Яном Гамачеком, соответствует тому серьезному инциденту с участием спецслужб", - сказал Петршичек.
"Это еще один аргумент для того, чтобы очень серьезно отнестись к рискам безопасности в деле стратегического проекта строительства на атомной электростанции "Дукованы", - добавил Петршичек.