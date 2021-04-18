https://ria.ru/20210418/chekhiya-1728772988.html

В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС

В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС

События вокруг взрыва на складе во Врбетице в 2014 году могут оказать влияние на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил в субботу... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T02:08

2021-04-18T02:08

2021-04-18T02:12

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чехия

в мире

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ПРАГА, 18 апр – РИА Новости. События вокруг взрыва на складе во Врбетице в 2014 году могут оказать влияние на тендер на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил в субботу вечером глава минпромторга Карел Гавличек.Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.Одним из кандидатов на участие в тендере на строительство энергоблока в Дукованах является российская госкорпорация "Росатом".Ранее чешские спецслужбы, а также правая оппозиция неоднократно предупреждали власти страны о том, что потенциальное участие российской фирмы в строительстве нового энергоблока АЭС может нанести ущерб безопасности Чехии.В свою очередь, экс-глава МИД республики Томаш Петршичек, уволенный со своего поста 12 апреля, сообщил изданию Deník N, что его не удивила публикация данных о якобы причастности России к взрыву склада во Врбетице, поскольку он уже знал об этом. По его словам, реакция правительства адекватна."Это еще один аргумент для того, чтобы очень серьезно отнестись к рискам безопасности в деле стратегического проекта строительства на атомной электростанции "Дукованы", - добавил Петршичек.

https://ria.ru/20210417/rozysk-1728765986.html

https://ria.ru/20210417/eskalatsiya-1728764687.html

россия

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россия, чехия, в мире