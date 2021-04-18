https://ria.ru/20210418/bespilotniki-1728818647.html

В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против БЛА

В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против БЛА

Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T15:15

2021-04-18T15:15

2021-04-18T18:42

новое оружие россии

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ростех

сирия

технологии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе "Ланцет": они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить. "Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем", — заявил Захаров в эфире телеканала "Россия 1".Помимо этого, "Ланцеты" могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая "минирование".Пока система проходит испытания, во время которых дроны тренируют на воздушных шарах.Как сообщил ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии. По его словам, для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". Кроме того, уточнял собеседник, другие беспилотники-камикадзе "Куб" производства ZALA Aero применяют в Сирии с 2019-го.ZALA Aero создала и первый беспилотник-конвертоплан, сочетающий в себе качества самолета и квадрокоптера, способный совершать вертикальные взлет и посадку. Также компания разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. С одной стороны, это позволяет БПЛА находиться в полете до 16 часов (ДВС подзаряжает аккумуляторы), с другой — беспилотник может двигаться практически бесшумно за счет работы электромотора.

https://ria.ru/20210417/sirius-1728674198.html

https://ria.ru/20210410/rostekh-1727653985.html

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россия, ростех, сирия, технологии