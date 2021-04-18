Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210418/bespilotniki-1728818647.html
В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против БЛА
В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против БЛА
Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T15:15
2021-04-18T18:42
новое оружие россии
россия
ростех
сирия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155588/90/1555889015_0:74:2956:1737_1920x0_80_0_0_eed52669f7a86225b70fc381169431cd.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе "Ланцет": они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить. "Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем", — заявил Захаров в эфире телеканала "Россия 1".Помимо этого, "Ланцеты" могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая "минирование".Пока система проходит испытания, во время которых дроны тренируют на воздушных шарах.Как сообщил ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии. По его словам, для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". Кроме того, уточнял собеседник, другие беспилотники-камикадзе "Куб" производства ZALA Aero применяют в Сирии с 2019-го.ZALA Aero создала и первый беспилотник-конвертоплан, сочетающий в себе качества самолета и квадрокоптера, способный совершать вертикальные взлет и посадку. Также компания разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. С одной стороны, это позволяет БПЛА находиться в полете до 16 часов (ДВС подзаряжает аккумуляторы), с другой — беспилотник может двигаться практически бесшумно за счет работы электромотора.
https://ria.ru/20210417/sirius-1728674198.html
https://ria.ru/20210410/rostekh-1727653985.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155588/90/1555889015_108:0:2783:2006_1920x0_80_0_0_87ad5ace0d9992b8a239badeea951a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростех, сирия, технологии

В "Ростехе" создали первую систему воздушного минирования против БЛА

15:15 18.04.2021 (обновлено: 18:42 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет" на стенде концерна "Калашников" в рамках открытия международного военно-технического форума "Армия-2019"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские специалисты создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотных летательных аппаратов, сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.
По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе "Ланцет": они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить.
"Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем", — заявил Захаров в эфире телеканала "Россия 1".
Помимо этого, "Ланцеты" могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая "минирование".
БПЛА Сириус - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 03:08Новое оружие России
Источник рассказал, когда начнутся испытания ударного дрона "Сириус"
Пока система проходит испытания, во время которых дроны тренируют на воздушных шарах.
Как сообщил ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии. По его словам, для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". Кроме того, уточнял собеседник, другие беспилотники-камикадзе "Куб" производства ZALA Aero применяют в Сирии с 2019-го.
ZALA Aero создала и первый беспилотник-конвертоплан, сочетающий в себе качества самолета и квадрокоптера, способный совершать вертикальные взлет и посадку. Также компания разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. С одной стороны, это позволяет БПЛА находиться в полете до 16 часов (ДВС подзаряжает аккумуляторы), с другой — беспилотник может двигаться практически бесшумно за счет работы электромотора.
Стенд корпорации Ростех на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:26Новое оружие России
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
 
Новое оружие РоссииРоссияРостехСирияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
00:11Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
00:09Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Лента новостейМолния