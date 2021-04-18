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В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника ВСУ
В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, дрон летел в РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T19:49
2021-04-18T19:52
яков осадчий
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
первомайск
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, дрон летел в направлении подконтрольного ЛНР города Первомайск, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Расчетом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции с применением станции подавления "Тритон-М1" был обнаружен и перехвачен беспилотник "Фантом-4" с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из населенного пункта Попасная (под контролем Киева - ред.) по направлению населенного пункта Первомайск", - заявил представитель Народной милиции.По его словам, ударный беспилотник удалось принудительно посадить, фото и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами Народной милиции. Осадчий уточнил, что украинские силовики такими действиями нарушили первый пункт дополнительных мер по перемирию, а именно запрет на использование беспилотников. Официальный представитель Народной милиции ЛНР считает, что украинское командование преднамеренно идет на проведение провокаций в преддверии встречи политических советников лидеров стран "Нормандского формата"."Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", - дополнил Осадчий.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210418/donbass-1728791523.html
луганская народная республика
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яков осадчий, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, первомайск, киев, украина, в мире

В ЛНР заявили о перехвате ударного беспилотника ВСУ

19:49 18.04.2021 (обновлено: 19:52 18.04.2021)
 
© Фото : Народной милиции ЛНРУдарный беспилотный летательный аппарат ВСУ
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Фото : Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, дрон летел в направлении подконтрольного ЛНР города Первомайск, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Расчетом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Народной милиции с применением станции подавления "Тритон-М1" был обнаружен и перехвачен беспилотник "Фантом-4" с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из населенного пункта Попасная (под контролем Киева - ред.) по направлению населенного пункта Первомайск", - заявил представитель Народной милиции.
По его словам, ударный беспилотник удалось принудительно посадить, фото и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами Народной милиции. Осадчий уточнил, что украинские силовики такими действиями нарушили первый пункт дополнительных мер по перемирию, а именно запрет на использование беспилотников. Официальный представитель Народной милиции ЛНР считает, что украинское командование преднамеренно идет на проведение провокаций в преддверии встречи политических советников лидеров стран "Нормандского формата".
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В ЛНР заявили, что ВСУ размещает бронетехнику в жилых районах
"Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", - дополнил Осадчий.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Яков ОсадчийСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПервомайскКиевУкраинаВ мире
 
 
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