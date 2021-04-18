https://ria.ru/20210418/bespilotnik-1728800141.html

Израиль копирует технологии российских беспилотников, заявил конструктор

Израиль копирует технологии российских беспилотников, заявил конструктор

Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотные технологии, заявил главный конструктор компании ZALA AERO (входит в группу компаний... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:51

2021-04-18T11:51

2021-04-18T11:51

россия

израиль

технологии

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Израильские конструкторы начали копировать российские беспилотные технологии, заявил главный конструктор компании ZALA AERO (входит в группу компаний "Калашников") Александр Захаров.В сюжете телеканала были показаны примеры применения в Сирии дронов-камикадзе "Ланцет", разработанных ZALA AERO, в частности уничтожение с помощью дронов пикапа боевиков и пулеметной точки.Также была показана концепция применения БПЛА в качестве "воздушного минного поля": несколько дронов "Ланцет" занимают позиции для патрулирования в воздухе, при появлении беспилотника противника барражирующие боеприпасы идут на таран одновременно с подрывом трехкилограммовой боевой части. В ролике показали компьютерную графику с уничтожением беспилотника, похожего на турецкий "Байрактар".Как сообщил ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников "Ланцет-3" для ударов по международным террористам в Сирии. По его словам, для испытаний в боевых условиях в российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов "Ланцет" разработки "Калашникова". Кроме того, уточнял собеседник, другие беспилотники-камикадзе "Куб", также производства ZALA AERO, применяются в Сирии с 2019 года.ZALA AERO также создала первый беспилотник конвертоплан, сочетающий в себе качества самолета и квадрокоптера, способный совершать вертикальные взлет и посадку. Кроме того, компанией разработан первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. С одной стороны, это позволяет БПЛА находиться в полете до 16 часов - ДВС подзаряжает аккумуляторы, с другой стороны, беспилотник может двигаться практически бесшумно за счет работы электромотора.

https://ria.ru/20210417/udar-1728753228.html

https://ria.ru/20210414/bespilotniki-1728168261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, израиль, технологии, безопасность