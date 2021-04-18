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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728828024.html
США готовы оказать помощь американцу, задержанному в Белоруссии
США готовы оказать помощь американцу, задержанному в Белоруссии
США готовы помочь своему гражданину, задержанному по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:55
2021-04-18T17:20
кгб белоруссии
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
протесты в белоруссии
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США готовы помочь своему гражданину, задержанному по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, был задержан и выдан Минску имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который вместе с другими членами группы планировал военный переворот 9 мая в Минске."Мы видели сообщения, что гражданин США задержан в Минске. Всегда, когда гражданина США задерживают за рубежом, мы готовы оказать все необходимые консульские услуги", - сказал представитель госдепа. По его словам, власти США всегда призывают все страны "вежливо и на основе взаимности" обращаться с лицами, имеющими двойное гражданство США, даже если у них нет такого обязательства в рамках Венской конвенции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, сша, в мире

США готовы оказать помощь американцу, задержанному в Белоруссии

16:55 18.04.2021 (обновлено: 17:20 18.04.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США готовы помочь своему гражданину, задержанному по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, был задержан и выдан Минску имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который вместе с другими членами группы планировал военный переворот 9 мая в Минске.
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 11:47Протесты в Белоруссии
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"Мы видели сообщения, что гражданин США задержан в Минске. Всегда, когда гражданина США задерживают за рубежом, мы готовы оказать все необходимые консульские услуги", - сказал представитель госдепа. По его словам, власти США всегда призывают все страны "вежливо и на основе взаимности" обращаться с лицами, имеющими двойное гражданство США, даже если у них нет такого обязательства в рамках Венской конвенции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Протесты в БелоруссииКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияСШАВ мире
 
 
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