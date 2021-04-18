США готовы оказать помощь американцу, задержанному в Белоруссии
16:55 18.04.2021 (обновлено: 17:20 18.04.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США готовы помочь своему гражданину, задержанному по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, был задержан и выдан Минску имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который вместе с другими членами группы планировал военный переворот 9 мая в Минске.
"Мы видели сообщения, что гражданин США задержан в Минске. Всегда, когда гражданина США задерживают за рубежом, мы готовы оказать все необходимые консульские услуги", - сказал представитель госдепа. По его словам, власти США всегда призывают все страны "вежливо и на основе взаимности" обращаться с лицами, имеющими двойное гражданство США, даже если у них нет такого обязательства в рамках Венской конвенции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.