https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728828024.html

США готовы оказать помощь американцу, задержанному в Белоруссии

США готовы оказать помощь американцу, задержанному в Белоруссии

США готовы помочь своему гражданину, задержанному по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:55

2021-04-18T16:55

2021-04-18T17:20

кгб белоруссии

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

протесты в белоруссии

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. США готовы помочь своему гражданину, задержанному по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, был задержан и выдан Минску имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который вместе с другими членами группы планировал военный переворот 9 мая в Минске."Мы видели сообщения, что гражданин США задержан в Минске. Всегда, когда гражданина США задерживают за рубежом, мы готовы оказать все необходимые консульские услуги", - сказал представитель госдепа. По его словам, власти США всегда призывают все страны "вежливо и на основе взаимности" обращаться с лицами, имеющими двойное гражданство США, даже если у них нет такого обязательства в рамках Венской конвенции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html

https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728771594.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, сша, в мире