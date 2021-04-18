https://ria.ru/20210418/bashkiriya-1728786379.html

В Башкирии после гибели ребенка взяли на контроль проблему бродячих собак

В Башкирии после гибели ребенка взяли на контроль проблему бродячих собак

Власти Башкирии взяли на особый контроль проблему с безнадзорными животными после нападения бродячих собак на ребенка, который погиб на месте, сообщили в центре РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:37

2021-04-18T09:37

2021-04-18T09:37

республика башкортостан

учалинский район

общество

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УФА, 18 апр – РИА Новости. Власти Башкирии взяли на особый контроль проблему с безнадзорными животными после нападения бродячих собак на ребенка, который погиб на месте, сообщили в центре управления республикой (ЦУР).Трагедия с четырехлетним ребенком произошла в селе Сафарово Учалинского района утром в субботу. Малыш один катался на велосипеде по улице села, на него напала стая бродячих собак. Ребенок от полученных травм скончался на месте. СМИ сообщали, что в момент инцидента мама ребенка дома занималась домашними делами. Следственные органы региона возбудили уголовное дело о халатности."Правоохранительные органы проведут следствие и дадут оценку произошедшему. Мы со своей стороны также проанализируем ситуацию и сделаем необходимые выводы, а проблему с бродячими собаками возьмём под особый контроль", - цитирует ЦУР главу Башкирии Радия Хабирова.По данным центра, в Учалинском районе с 5 апреля отловом бродячих животных занимается частник - ИП Гарипов, а до этого собак в районе отлавливали по прямому договору с подрядчиком.С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.

https://ria.ru/20210417/sobaki-1728704944.html

https://ria.ru/20210415/priyuty-1728385499.html

республика башкортостан

учалинский район

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республика башкортостан, учалинский район, общество