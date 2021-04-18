Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210418/banki-1728780985.html
Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов
Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов
Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:17
2021-04-18T08:29
россия
новикомбанк
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_3ad090920dc3bfa0057fe4dc5a53b49c.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.Ранее в апреле Банк России сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Эта мера, как указал регулятор, поможет защититься гражданам от мошенников, использующих метод социальной инженерии."Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность", - заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.При этом некоторые банки уже предоставляют клиентам подобную услугу. Так, в банке "Русский Стандарт" можно устанавливать ряд ограничений на операции по картам. В частности, клиент может выставить лимитные ограничения в рублях, как на снятие наличных, так и на покупки в целом – на сутки, на месяц. Кроме того, можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом.Подобный функционал есть и в Совкомбанке. В то же время в банке "Открытие" не рассматривали реализацию такого сервиса для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении. "В случае, если данная инициатива регулятора обяжет банк предоставить клиентам возможность выборочно ограничивать онлайн-операции, банк понесет дополнительные расходы на ИТ-реализацию крупных доработок в своих системах", - указали в "Открытии".При этом, в банке не ожидают снижения комиссионного дохода, поскольку сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые в обычной жизни редко пользуются онлайн-платежами и переводами.
https://ria.ru/20210417/bank-1728690153.html
https://ria.ru/20210415/banki-1728337954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_71869606be18b54e2289cdb79fb0bfcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новикомбанк, центральный банк рф (цб рф), совкомбанк, экономика

Российские банки согласны с идеей ограничивать онлайн-операции клиентов

08:17 18.04.2021 (обновлено: 08:29 18.04.2021)
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости.
Ранее в апреле Банк России сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Эта мера, как указал регулятор, поможет защититься гражданам от мошенников, использующих метод социальной инженерии.
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
Вчера, 10:15
Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке
"Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность", - заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.
При этом некоторые банки уже предоставляют клиентам подобную услугу. Так, в банке "Русский Стандарт" можно устанавливать ряд ограничений на операции по картам. В частности, клиент может выставить лимитные ограничения в рублях, как на снятие наличных, так и на покупки в целом – на сутки, на месяц. Кроме того, можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом.
Подобный функционал есть и в Совкомбанке. В то же время в банке "Открытие" не рассматривали реализацию такого сервиса для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении. "В случае, если данная инициатива регулятора обяжет банк предоставить клиентам возможность выборочно ограничивать онлайн-операции, банк понесет дополнительные расходы на ИТ-реализацию крупных доработок в своих системах", - указали в "Открытии".
При этом, в банке не ожидают снижения комиссионного дохода, поскольку сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые в обычной жизни редко пользуются онлайн-платежами и переводами.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 06:07
Российские банки нашли брешь в "антиотмывочной" платформе ЦБ
 
РоссияНовикомбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СовкомбанкЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
00:11Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
00:09Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Лента новостейМолния