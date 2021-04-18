https://ria.ru/20210418/aviakatastrofa-1728835414.html

Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли четыре человека

Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли четыре человека

В результате крушения легкомоторного самолета к востоку от Парижа погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T18:13

2021-04-18T18:13

2021-04-18T20:03

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В результате крушения легкомоторного самолета к востоку от Парижа погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную пожарную службу.Инцидент произошел в поле около коммуны Сен-Патю.По информации источника агентства, самолет выполнял тренировочный полет. Причины инцидента устанавливают.

https://ria.ru/20210413/samolet-1728120888.html

франция

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франция, париж, в мире