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Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли четыре человека
Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли четыре человека
В результате крушения легкомоторного самолета к востоку от Парижа погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости, 18.04.2021
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франция
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в мире
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В результате крушения легкомоторного самолета к востоку от Парижа погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную пожарную службу.Инцидент произошел в поле около коммуны Сен-Патю.По информации источника агентства, самолет выполнял тренировочный полет. Причины инцидента устанавливают.
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франция, париж, в мире

Во Франции при падении легкомоторного самолета погибли четыре человека

18:13 18.04.2021 (обновлено: 20:03 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В результате крушения легкомоторного самолета к востоку от Парижа погибли четыре человека, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную пожарную службу.
Инцидент произошел в поле около коммуны Сен-Патю.
По информации источника агентства, самолет выполнял тренировочный полет. Причины инцидента устанавливают.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 17:34
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