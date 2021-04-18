https://ria.ru/20210418/altay-1728623965.html

"Оттуда шли в элитные войска": скандал на Алтае вокруг военного клуба

"Оттуда шли в элитные войска": скандал на Алтае вокруг военного клуба

Жители Славгорода Алтайского края протестуют из-за увольнения директора военно-патриотического клуба "Десантник", основанного еще при СССР. Валерий Сычев был... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T08:00

2021-04-18T08:00

2021-04-18T07:57

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алтайский край

славгород

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Жители Славгорода Алтайского края протестуют из-за увольнения директора военно-патриотического клуба "Десантник", основанного еще при СССР. Валерий Сычев был его бессменным руководителем. Помимо расторжения контракта, ему могут вменить растрату бюджетных денег. В подробностях конфликта разбиралось РИА Новости. Воспитанники — герои Валерий Сычев создал и развивал "Десантник" 33 года. До пенсии ему оставалось несколько месяцев. И в Славгороде, и в крае его хорошо знают. У Сычева много наград, в том числе — медаль "Патриот России". Сам он в боевых действиях не участвовал, но среди учеников — немало ветеранов войн. Из тех, кого назвать можно: Герой России и ветеран второй чеченской Игорь Сауков, депутат курултая Республики Алтай Аскар Тулебаев, замначальника отдела МЧС аэропорта Кольцово Дмитрий Стадниченко.Дело на 16 тысяч В октябре 2020-го в администрацию Славгорода поступила анонимная жалоба. Как сообщила местным СМИ глава города Людмила Подгора, речь шла о том, что в клубе якобы расходовали финансовые средства нецелевым образом. Также, по ее словам, клуб сдавал залы под фитнес и аэробику, но эти доходы нигде не фиксировали. Кроме того, дети, которые занимались в "Десантнике" за муниципальный счет, якобы платили мимо кассы "на развитие учреждения". Прокуратура Славгорода проверила клуб, но нарушений не нашла. Горадминистрация обратилась в краевой Следственный комитет — там открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК ("Растрата"). Формальным поводом послужила необоснованно начисленная в октябре 2020-го зарплата одному из инструкторов — 16 тысяч рублей.После этого Сычева уволили. Согласно информации СК Алтайского края, обвинение ему еще не предъявили. "Следствие собирает доказательства", — уточнили в ведомстве.РИА Новости отправило запрос в администрацию Славгорода. На момент публикации отклика не было. В СК Алтайского края на вопросы нашего корреспондента не ответили. Последствия недосмотра Сычев отвергает все обвинения. Утверждает, что был на больничном из-за коронавируса и не подписывал зарплатную ведомость. Инструктор тоже заразился ковидом и находился в госпитале поселка Благовещенка, поэтому не смог вовремя передать больничный на работу. "Сотрудники клуба действительно вписали 16 тысяч в ведомость, но это сделали по недосмотру. Я никак не мог это проконтролировать", — уточняет Сычев. По его словам, за десятилетия работы в "Десантник" не раз приходили с проверками. В том числе смотрели финансовую отчетность — претензий не было. Много лет с момента основания "Десантник" был частным. Клуб создал Сычев с двумя компаньонами. Тогда они расположились в подвале горадминистрации. Инструкторы сами сделали ремонт, собрали тренировочные снаряды. Чтобы отправить детей на соревнования, просили средства у предпринимателей. На баланс муниципалитета организацию взяли в 2012-м — из бюджета стали выделять деньги на зарплату тренерам и коммунальные расходы. Поездки детей на турниры и занятия с парашютом оплачивали родители.Претензии, по словам Сычева, возникли только в прошлом году, когда сменилась администрация. Он считает, что на принадлежащее городу здание "Десантника" положили глаз местные влиятельные бизнесмены, задумавшие организовать там фитнес-центр. Сычев был против. "Своими руками все делал"Славгородцы не верят, что Сычев нарушил закон. Петицию в его защиту подписали почти 600 человек. В редакцию РИА Новости поступило около 20 сообщений и звонков. Также жители обратились в городскую и краевую прокуратуру с требованием проверить обоснованность возбуждения уголовного дела. В городе тоже полагают, что уголовное преследование и увольнение могут быть связаны с интересом местных предпринимателей к зданию клуба.Его поддерживает отставной офицер Сергей Кандауров. В Славгороде он давно не живет, но о "Десантнике" и Сычеве вспоминает часто."Занимался в этом клубе в начале 90-х. Потом связал судьбу с армией, поступил в военное училище, отслужил в офицерском звании и теперь — военный пенсионер, — говорит он. — Это заслуга Валерия Алексеевича. Он порядочный, грамотный человек, офицер. И его коллеги такие же. Хороший был клуб, дружный. В основном оттуда шли в элитные войска".Еще один славгородец и ученик Сычева Дмитрий Зайцев, признается, что был сильно удивлен, когда узнал об обвинениях. Десантник и боксер Не все горожане на стороне Сычева. Некоторые считают, что главное в этой истории — сохранение самого клуба, который пока продолжает работать. "Для детей все по-прежнему, — говорит РИА Новости мать одного из учеников Сычева, попросившая не указывать ее имя. — Историю слишком раздули. Особенно со стороны лиц, которые имеют отношение к политике и пытаются бросить тень на главу города".По ее словам, жалобу, после которой начались проверки, написали родители воспитанников клуба. Правда, непосредственно к самой работе клуба и качеству занятий у нее вопросов нет. Как и у ее родственников, которые тоже посещали "Десантник". "Но никто же раньше не касался финансовой отчетности клуба. Все должно быть по закону", — добавляет собеседница.И все же будущее клуба вызывает опасения у жителей города. Они обращают внимание на то, что новый руководитель организации — хороший тренер по боксу, но в армии не служил. По словам возглавлявшего спорткомитет Славгорода Вячеслава Пулина, он был настолько возмущен происходящим, что покинул пост. В беседе с РИА Новости Пулин признался: сложившаяся ситуация ему противна и он в такие "игры с чиновниками играть не намерен". Сычев надеется, что до суда дело не дойдет. Он и его адвокаты намерены требовать восстановления в должности."Жители городка меня прекрасно знают, и я хочу сохранить свое честное имя", — подчеркивает офицер. Впрочем, если этого удастся добиться, он все равно вскоре уйдет на пенсию.

https://ria.ru/20201211/uvolnenie-1588630801.html

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, славгород