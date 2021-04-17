Космонавты перешли с МКС в корабль "Союз МС-17" для возвращения на Землю
01:36 17.04.2021 (обновлено: 08:03 17.04.2021)
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Улетающий на Землю экипаж Международной космической станции перешел на борт космического корабля "Союз МС-17", закрыв за собой переходной люк, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
"Люки закрыты", - сообщили космонавты наземному специалисту.
С МКС в субботу вернутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на станции останутся нести вахту семь человек, в том числе двое российских космонавтов.
По расчетной информации Центра управления полетами, расстыковка ожидается в 4.34 по московскому времени. В 7.01 "Союз МС-17" выдаст тормозной импульс для схода с орбиты. Ориентировочно в 7.30 корабль разделится на отсеки – спускаемый аппарат, в котором находятся космонавты, продолжит посадку, а бытовой и приборно-агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Через три минуты после разделения отсеков капсула с экипажем войдет в атмосферу и космонавтам предстоит пережить перегрузки почти в 4g, то есть на них будет давить вес, в четыре раза превышающий их собственный. В 7.41 над кораблем развернется вытяжной, а затем купол основного парашюта.
Посадка спускаемого аппарата состоится ориентировочно в 7.56 по московскому времени в традиционном районе - в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.
После того как приземлившуюся капсулу обнаружат вертолеты, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Российские космонавты после полета отправятся в подмосковный Звездный городок, а американка – в США.
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Экипаж "Союза МС-17" отправился в космос 184 суток назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не отрывался боле 11 лет, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции. Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.
Рубинс за время полугодовой экспедиции дважды выходила в космос. Помимо того, пока она была на орбите, НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".
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