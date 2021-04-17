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Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
Украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, заявил командующий Объединенных сил... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:21
2021-04-17T01:41
россия
ситуация на украине
сергей наев
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 17 апр - РИА Новости. Украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.По его словам, для того чтобы начать наступление, Россия должна сначала создать возле украинской границы ударные группы. Но украинские военные сейчас таких групп вблизи территории Украины не наблюдают.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210416/feyki-1728432724.html
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россия, ситуация на украине, сергей наев, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), киев, украина, в мире

Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"

01:21 17.04.2021 (обновлено: 01:41 17.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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КИЕВ, 17 апр - РИА Новости. Украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
По его словам, для того чтобы начать наступление, Россия должна сначала создать возле украинской границы ударные группы. Но украинские военные сейчас таких групп вблизи территории Украины не наблюдают.
"Возле границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет. Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются - демонстрация силы", - заявил Наев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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