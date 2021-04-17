Украинские военные не видят признаков подготовки России к "наступлению"
01:21 17.04.2021 (обновлено: 01:41 17.04.2021)
КИЕВ, 17 апр - РИА Новости. Украинские военные не видят признаков подготовки РФ к наступлению, а стягивание сил к границе является демонстрацией силы, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
"Возле границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет. Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются - демонстрация силы", - заявил Наев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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