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Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула
Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении на родину своего консула Александра Сосонюка, которого задержало в... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:44
2021-04-17T11:55
россия
евгений енин
санкт-петербург
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
в мире
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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении на родину своего консула Александра Сосонюка, которого задержало в Санкт-Петербурге ФСБ РФ, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.Енин ранее заявил, что украинская сторона готовит ответные меры."В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина 24".
https://ria.ru/20210417/konsul-1728691827.html
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россия, евгений енин, санкт-петербург, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, в мире

Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула

11:44 17.04.2021 (обновлено: 11:55 17.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении на родину своего консула Александра Сосонюка, которого задержало в Санкт-Петербурге ФСБ РФ, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
10:36
Киев прокомментировал задержание украинского консула в Петербурге
Енин ранее заявил, что украинская сторона готовит ответные меры.
"В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина 24".
ФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
09:44
ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Петербурге
 
РоссияЕвгений ЕнинСанкт-ПетербургМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевВ мире
 
 
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