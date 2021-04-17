https://ria.ru/20210417/ukraina-1728697942.html

Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула

Киев вернет на родину задержанного в Петербурге консула

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении на родину своего консула Александра Сосонюка, которого задержало в... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:44

2021-04-17T11:44

2021-04-17T11:55

россия

евгений енин

санкт-петербург

мид украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

в мире

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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время будет решать вопрос о возвращении на родину своего консула Александра Сосонюка, которого задержало в Санкт-Петербурге ФСБ РФ, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России.Енин ранее заявил, что украинская сторона готовит ответные меры."В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители", - заявил Енин в эфире телеканала "Украина 24".

https://ria.ru/20210417/konsul-1728691827.html

https://ria.ru/20210417/konsul-1728687593.html

россия

санкт-петербург

киев

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россия, евгений енин, санкт-петербург, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, в мире