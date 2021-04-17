https://ria.ru/20210417/ukraina-1728672932.html

Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко

Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высказался о сложной ситуации на Украине и предположил, что страну ждет... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T01:56

2021-04-17T01:56

2021-04-17T01:56

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

тарас шевченко

леонид кравчук

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высказался о сложной ситуации на Украине и предположил, что страну ждет гибель. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.В своей речи парламентарий заявил, что нынешняя власть в Киеве "ведет войну с собственным народом". В частности, депутат привел в пример "заоблачные" тарифы на топливо, а также проблемы в борьбе с COVID-19. Текущее положение дел на Украине он охарактеризовал цитатой из стихотворения Тараса Шевченко "И вырос я в чужом краю".По его мнению, в стране наблюдается "шокирующая картина по всем отраслям и направлениям".Рабинович считает, что после резкого высказывания власть может возбудить против него уголовное дело, однако напомнил, что оно принадлежит Шевченко.

https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, тарас шевченко, леонид кравчук, верховная рада украины, киев, украина, в мире