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Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высказался о сложной ситуации на Украине и предположил, что страну ждет... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T01:56
2021-04-17T01:56
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
тарас шевченко
леонид кравчук
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высказался о сложной ситуации на Украине и предположил, что страну ждет гибель. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.В своей речи парламентарий заявил, что нынешняя власть в Киеве "ведет войну с собственным народом". В частности, депутат привел в пример "заоблачные" тарифы на топливо, а также проблемы в борьбе с COVID-19. Текущее положение дел на Украине он охарактеризовал цитатой из стихотворения Тараса Шевченко "И вырос я в чужом краю".По его мнению, в стране наблюдается "шокирующая картина по всем отраслям и направлениям".Рабинович считает, что после резкого высказывания власть может возбудить против него уголовное дело, однако напомнил, что оно принадлежит Шевченко.
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, тарас шевченко, леонид кравчук, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Депутат Рады описал "гибель" Украины цитатой Тараса Шевченко

01:56 17.04.2021
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высказался о сложной ситуации на Украине и предположил, что страну ждет гибель. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.
В своей речи парламентарий заявил, что нынешняя власть в Киеве "ведет войну с собственным народом". В частности, депутат привел в пример "заоблачные" тарифы на топливо, а также проблемы в борьбе с COVID-19. Текущее положение дел на Украине он охарактеризовал цитатой из стихотворения Тараса Шевченко "И вырос я в чужом краю".
"Погано дуже, страх погано / В оцій пустині пропадать! / А ще поганше на Украйні / Дивитись, плакать – і мовчать! (Прим. ред. — Как плохо, как ужасно плохо! / Мне здесь в пустыне пропадать, / Но еще хуже на Украине / Смотреть, и плакать — и молчать!)" — заявил Рабинович.
По его мнению, в стране наблюдается "шокирующая картина по всем отраслям и направлениям".

"Я вам скажу, с чего это все началось: так называемое "процветание" Украины. Цитирую слова Леонида Кравчука, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины, затем первого президента и теперь ключевого члена вашей команды (Прим. ред. — Зеленского): "Через 10 лет Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией". Вот с тех пор весь этот "лохотрон" и продолжается, а страна тем временем, просто погибает", — утверждает депутат Рады.

Рабинович считает, что после резкого высказывания власть может возбудить против него уголовное дело, однако напомнил, что оно принадлежит Шевченко.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичТарас ШевченкоЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
 
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