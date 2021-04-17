https://ria.ru/20210417/twitter-1728701041.html
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Социальная сеть Twitter сообщила о проблемах с загрузкой сообщений. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T12:23
2021-04-17T12:23
2021-04-17T16:09
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технологии
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила о проблемах с загрузкой сообщений."У некоторых из вас могут не загружаться твиты. Мы работаем над решением проблемы", — говорится в посте, опубликованном в официальном аккаунте компании.По данным сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы в работе и отключения ресурсов, сбои произошли в ночь на субботу и продолжились впоследствии. Большинство (90 процентов) жалоб связано с проблемами на сайте, еще у восьми процентов пользователей ресурс вовсе не загружается.Жалобы на неполадки в работе соцсети продолжили поступать после 15.00 мск. Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (72 процента), у 27 процентов возникли проблемы со входом в Twitter.
https://ria.ru/20210402/twitter-1603944127.html
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