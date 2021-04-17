https://ria.ru/20210417/tsirk-1728410193.html

Всемирный день цирка

Всемирный день цирка

Ежегодно в третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2021 году этот день приходится на 17 апреля. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T03:00

2021-04-17T03:00

2021-04-17T03:00

цирк на фонтанке

цирк братьев запашных

большой московский государственный цирк

росгосцирк

московский цирк никулина

справки

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Ежегодно в третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка (World Circus Day). В 2021 году этот день приходится на 17 апреля.Этот праздник впервые был проведен в 2010 году. С инициативой ежегодного проведения Всемирного дня цирка выступили Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale du Cirque). Европейская цирковая ассоциация была создана в 2002 году для объединения цирков Европы, а также для продвижения и сохранения циркового искусства и культуры как части европейского культурного наследия. Всемирная федерация цирка со штаб-квартирой в Монте-Карло была основана в 2008 году под патронажем принцессы Монако Стефании. Федерация является некоммерческой организацией, созданной для содействия развитию и сохранению циркового искусства и культуры.Всемирный день цирка был учрежден с целью показа цирка во всем его великолепии и призван отдать должное вкладу циркового искусства в культуру народов мира. В праздновании принимают участие цирковые организации из многих стран, в том числе Австралии, Белоруссии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, России, США, Украины, Франции.Истоки возникновения цирка уходят в далекое прошлое. Выступления акробатов, жонглеров, дрессировщиков, комиков были известны еще в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, Византии. В Древней Армении в амфитеатрах городов Тигранакерт и Арташат устраивались как театральные, так и цирковые представления, с начала нашей эры подобные представления были и в Грузии.С XII века в Европе возникли школы верховой езды, которые готовили наездников, там же дрессировали лошадей для военных действий и для турниров. В этих школах проводились показательные выступления, которые постепенно переносились на городские площади, где с учетом специфики работы с лошадьми устраивались специальные круглые манежи. Считается, что первый цирк был открыт в Лондоне в 1768 году. Его основатель Филип Астлей первоначально создал школу верховой езды с круглым манежем, где в дальнейшем проходили представления. В 1780 году для показа фигурной езды на лошадях и конной дрессировки он построил первый в мире стационарный цирк, который носил название "Амфитеатр Астлея". Здесь выступали также клоуны, дрессировщики собак, акробаты, ставились сюжетные спектакли, в которые включались конные батальные сцены.Астлею также принадлежит заслуга определения размера цирковой арены диаметром 40 футов – около 13 метров.В XIX веке цирковое искусство получило развитие во Франции и Германии. К началу XX века структура циркового представления кардинально изменилась. В стационарном цирке появились коверные клоуны и клоуны-дрессировщики. После введения страховочной сетки были усложнены трюки воздушной гимнастики, где возникло новое амплуа – "ловитор" (артист, страхующий и ловящий летящих партнеров), и впервые был исполнен номер "перекрестный полет". В искусстве канатоходцев пеньковый канат был заменен на более прочный металлический трос, что дало возможность исполнять на канате сложные акробатические пирамиды. С технической революцией начала XIX века увеличилось количество номеров и аттракционов, основанных на использовании техники – от гонок по вертикальной стене до "полета из пушки на Луну", от феерий на воде до новых возможностей иллюзиона.Истоки русского цирка находились в выступлениях странствующих артистов-скоморохов, известных с XI века. В XVIII веке все большее распространение получили ярмарочные балаганы на народных гуляниях, где выступали акробаты, гимнасты, жонглеры. В начале XIX века цирковые представления проводились в манеже графа Завадовского в Петербурге, было построено специальное здание для конных выступлений на Крестовском острове. В 1849 году в Петербурге открылся казенный императорский цирк со специальным отделением для подготовки цирковых кадров. В 1853 году был построен стационарный цирк в Москве на Петровке. В провинции работали передвижные цирки. В декабре 1877 года в Петербурге состоялось торжественное открытие первого в России каменного здания, построенного с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому наезднику и дрессировщику Гаэтано Чинизелли, главе большой цирковой семьи.В настоящее время стационарные цирки есть практически во всех областных и крупных городах России.После Октябрьской революции 1917 года было создано Главное управление цирками (ГУЦ), хозрасчетная организация, существовавшая в системе Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. В ГУЦ входили кроме стационарных, передвижные цирки и аттракционы под общим названием Циркообъединение.В 1957 году ГУЦ было преобразовано в Союзгосцирк, который обеспечивал хозяйственную деятельность цирков, курировал постановочную работу стационарных цирков и цирковых коллективов, проводил подготовку и переподготовку артистов различных жанров. После распада СССР была создана Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк), которая стала преемницей Союзгосцирка. Это самая крупная цирковая компания не только в Европе, но и в мире, объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. Такого количества стационарных цирков, как в РФ, нет нигде в мире. В "Росгосцирке" работают около 4,5 тысяч сотрудников. Среди артистов российского цирка – сотни победителей самых престижных международных фестивалей и конкурсов. Уникальная система "Росгосцирка", основанная на так называемом цирковом конвейере, представляет почти 350 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. В цирковых представлениях задействовано 1,4 тысячи животных. "Росгосцирк" имеет уникальный Центр циркового искусства в Москве, где готовятся новые номера, спектакли, аттракционы. Артистические кадры в компании пополняются выпускниками Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша), находящегося в ведении министерства культуры РФ, а также участниками любительских цирковых коллективов и цирковыми династиями, многие из которых работают более полутора веков.Во Всемирный день цирка для его поклонников и любителей организуются интересные программы, карнавалы, шествия по улицам городов и многое другое. В этот день проводятся цирковые представления, благотворительные акции, выставки детского рисунка, фотосессии и мастер-классы с участием артистов гастролирующих программ.В 2021 году в России в рамках празднования в цирках "Росгосцирка" пройдут открытые репетиции, благотворительные представления, конкурсы и мастер-классы, династийные артисты высадят памятные аллеи в парках городов и т.д. Центральным событием станет Всероссийский Парад Династий, который пройдет в филиалах компании по всей стране. Праздничные мероприятия будут проведены в онлайн и офлайн форматах. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк на фонтанке, цирк братьев запашных, большой московский государственный цирк, росгосцирк, московский цирк никулина, справки