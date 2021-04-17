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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210417/tatarstan-1728697800.html
Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса
Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:42
2021-04-17T12:00
республика татарстан
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин, сообщает пресс-служба главы республики."Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович (Путин) вакцинировался. Я тоже вакцинировался, всё нормально", - приводит слова Минниханова на субботнем совещании в правительстве республики пресс-служба.В пресс-службе не стали уточнять, какой именно вакциной привился Минниханов, отметив только, что это одна из российских вакцин.В ходе совещания глава республики отметил, что в Татарстане сохраняется стабильно напряженная ситуация по COVID-19. "Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может", - подчеркнул он.Президент обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Он подчеркнул, что прививку следует сделать в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались около 197,8 тысячи человек. Минниханов напомнил, что в республике действуют 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/putin-1728227905.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса

11:42 17.04.2021 (обновлено: 12:00 17.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин, сообщает пресс-служба главы республики.
"Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович (Путин) вакцинировался. Я тоже вакцинировался, всё нормально", - приводит слова Минниханова на субботнем совещании в правительстве республики пресс-служба.
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Путин сделал вторую прививку вакциной от коронавируса
В пресс-службе не стали уточнять, какой именно вакциной привился Минниханов, отметив только, что это одна из российских вакцин.
В ходе совещания глава республики отметил, что в Татарстане сохраняется стабильно напряженная ситуация по COVID-19. "Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может", - подчеркнул он.
Президент обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Он подчеркнул, что прививку следует сделать в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались около 197,8 тысячи человек. Минниханов напомнил, что в республике действуют 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.
 
Республика ТатарстанВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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