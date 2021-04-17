https://ria.ru/20210417/tatarstan-1728697800.html

Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса

Президент Татарстана сделал прививку против коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:42

2021-04-17T11:42

2021-04-17T12:00

республика татарстан

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал прививку против коронавируса одной из российских вакцин, сообщает пресс-служба главы республики."Вакцинироваться нужно всем. Президент России Владимир Владимирович (Путин) вакцинировался. Я тоже вакцинировался, всё нормально", - приводит слова Минниханова на субботнем совещании в правительстве республики пресс-служба.В пресс-службе не стали уточнять, какой именно вакциной привился Минниханов, отметив только, что это одна из российских вакцин.В ходе совещания глава республики отметил, что в Татарстане сохраняется стабильно напряженная ситуация по COVID-19. "Темпы роста у нас 0,16%, но вирус никуда не делся. В целом мы выглядим неплохо и по статистике, и по динамике. Однако никаких послаблений быть не может", - подчеркнул он.Президент обратил внимание на важность планомерной работы по вакцинации, чтобы не допустить всплеска заболеваемости, как это происходит в ряде стран. Он подчеркнул, что прививку следует сделать в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. В Татарстане на сегодняшний день от коронавируса вакцинировались около 197,8 тысячи человек. Минниханов напомнил, что в республике действуют 153 пункта вакцинации. Люди сами могут выбрать, какой вакциной привиться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/putin-1728227905.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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