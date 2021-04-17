Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/shou-1728752842.html
Россиянин застрял на китайском шоу талантов
Россиянин застрял на китайском шоу талантов
Пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку россиянина Влада Иванова, который участвует в китайском шоу талантов и, по их словам, не может покинуть... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:04
2021-04-17T23:38
youtube
китай
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/75598/02/755980207_0:382:4272:2785_1920x0_80_0_0_1d8ee7555ca404ff8cc335a0594bb68d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку россиянина Влада Иванова, который участвует в китайском шоу талантов и, по их словам, не может покинуть конкурс, так как побеждает в каждом туре по итогам зрительского голосования.По данным СМИ, юноша из Владивостока присоединился к шоу Produce Camp 2021 в КНР в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Россиянину пообещали, что он пробудет там лишь две недели, он подписал контракт и взяв псевдоним Lelush в честь героя аниме, отмечают издания. Шоу идет уже больше месяца, поклонники голосуют за Иванова, и он переходит из тура в тур. В одном из выпусков россиянин заявил, что пусть он и победил в очередном туре, для него это проигрыш."Я действительно не хочу быть в группе. Моя мечта — заниматься дизайном, иметь свободу и стать моделью", — приводятся слова Влада на канале шоу в Youtube.Пользователи Twitter запустили в флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него."Отпустите Лелуша домой. Он вам не игрушка, а живой человек. Много талантливых участников, которые хотят попасть в группу. Голосуйте за них, а не издевайтесь над человеком", — написал один из них.Многие из участников флешмоба считают, что Влад не может покинуть программу из-за штрафов, предусмотренных контрактом."Мне его так жаль. Застрял в стране и даже не имеет возможности поехать домой из-за штрафов. Видя его страдания, люди до сих пор продолжают за него голосовать. Зачем? Почему бы просто не отпустить человека домой", — отмечается в одном из постов Twitter."Буквально недавно узнала о парне, которого держат в плену в Китае. И это даже не преступники, это китайская "фабрика звезд". Пожалуйста, отпустите его!" — написала другая участница флешмоба.Комментарием представителей шоу и самого участника из России РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210208/shou-1596490220.html
https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/75598/02/755980207_38:0:4225:3140_1920x0_80_0_0_c9b284a181bcde56fe80cd636afb1ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, китай, twitter, технологии

Россиянин застрял на китайском шоу талантов

20:04 17.04.2021 (обновлено: 23:38 17.04.2021)
 
© Fotolia / udra11Телевидение
Телевидение - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Fotolia / udra11
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку россиянина Влада Иванова, который участвует в китайском шоу талантов и, по их словам, не может покинуть конкурс, так как побеждает в каждом туре по итогам зрительского голосования.
По данным СМИ, юноша из Владивостока присоединился к шоу Produce Camp 2021 в КНР в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Россиянину пообещали, что он пробудет там лишь две недели, он подписал контракт и взяв псевдоним Lelush в честь героя аниме, отмечают издания. Шоу идет уже больше месяца, поклонники голосуют за Иванова, и он переходит из тура в тур. В одном из выпусков россиянин заявил, что пусть он и победил в очередном туре, для него это проигрыш.
Стоп-кадр Новогоднего гала-концерта в Китае - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:10Россия-Китай: Главное
Китай раскрыл подробности одного из самых рейтинговых шоу мира
"Я действительно не хочу быть в группе. Моя мечта — заниматься дизайном, иметь свободу и стать моделью", — приводятся слова Влада на канале шоу в Youtube.
Пользователи Twitter запустили в флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него.
"Отпустите Лелуша домой. Он вам не игрушка, а живой человек. Много талантливых участников, которые хотят попасть в группу. Голосуйте за них, а не издевайтесь над человеком", — написал один из них.
Многие из участников флешмоба считают, что Влад не может покинуть программу из-за штрафов, предусмотренных контрактом.
"Мне его так жаль. Застрял в стране и даже не имеет возможности поехать домой из-за штрафов. Видя его страдания, люди до сих пор продолжают за него голосовать. Зачем? Почему бы просто не отпустить человека домой", — отмечается в одном из постов Twitter.
"Буквально недавно узнала о парне, которого держат в плену в Китае. И это даже не преступники, это китайская "фабрика звезд". Пожалуйста, отпустите его!" — написала другая участница флешмоба.
Комментарием представителей шоу и самого участника из России РИА Новости не располагает.
Выступление Данэлии Тулешовой на шоу Америка ищет таланты - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 10:43Культура
На американском шоу талантов певице из Казахстана жюри аплодировало стоя
 
YouTubeКитайTwitterТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Лента новостейМолния