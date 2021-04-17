https://ria.ru/20210417/shou-1728752842.html
Россиянин застрял на китайском шоу талантов
Россиянин застрял на китайском шоу талантов
Пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку россиянина Влада Иванова, который участвует в китайском шоу талантов и, по их словам, не может покинуть... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:04
2021-04-17T20:04
2021-04-17T23:38
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китай
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технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку россиянина Влада Иванова, который участвует в китайском шоу талантов и, по их словам, не может покинуть конкурс, так как побеждает в каждом туре по итогам зрительского голосования.По данным СМИ, юноша из Владивостока присоединился к шоу Produce Camp 2021 в КНР в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Россиянину пообещали, что он пробудет там лишь две недели, он подписал контракт и взяв псевдоним Lelush в честь героя аниме, отмечают издания. Шоу идет уже больше месяца, поклонники голосуют за Иванова, и он переходит из тура в тур. В одном из выпусков россиянин заявил, что пусть он и победил в очередном туре, для него это проигрыш."Я действительно не хочу быть в группе. Моя мечта — заниматься дизайном, иметь свободу и стать моделью", — приводятся слова Влада на канале шоу в Youtube.Пользователи Twitter запустили в флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него."Отпустите Лелуша домой. Он вам не игрушка, а живой человек. Много талантливых участников, которые хотят попасть в группу. Голосуйте за них, а не издевайтесь над человеком", — написал один из них.Многие из участников флешмоба считают, что Влад не может покинуть программу из-за штрафов, предусмотренных контрактом."Мне его так жаль. Застрял в стране и даже не имеет возможности поехать домой из-за штрафов. Видя его страдания, люди до сих пор продолжают за него голосовать. Зачем? Почему бы просто не отпустить человека домой", — отмечается в одном из постов Twitter."Буквально недавно узнала о парне, которого держат в плену в Китае. И это даже не преступники, это китайская "фабрика звезд". Пожалуйста, отпустите его!" — написала другая участница флешмоба.Комментарием представителей шоу и самого участника из России РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210208/shou-1596490220.html
https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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youtube, китай, twitter, технологии
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
запустили флешмоб в поддержку россиянина Влада Иванова, который участвует в китайском шоу талантов и, по их словам, не может покинуть конкурс, так как побеждает в каждом туре по итогам зрительского голосования.
По данным СМИ, юноша из Владивостока присоединился к шоу Produce Camp 2021 в КНР в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Россиянину пообещали, что он пробудет там лишь две недели, он подписал контракт и взяв псевдоним Lelush в честь героя аниме, отмечают издания. Шоу идет уже больше месяца, поклонники голосуют за Иванова, и он переходит из тура в тур. В одном из выпусков россиянин заявил, что пусть он и победил в очередном туре, для него это проигрыш.
"Я действительно не хочу быть в группе. Моя мечта — заниматься дизайном, иметь свободу и стать моделью", — приводятся слова Влада на канале шоу в Youtube
.
Пользователи Twitter запустили в флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него.
"Отпустите Лелуша домой. Он вам не игрушка, а живой человек. Много талантливых участников, которые хотят попасть в группу. Голосуйте за них, а не издевайтесь над человеком", — написал один из них.
Многие из участников флешмоба считают, что Влад не может покинуть программу из-за штрафов, предусмотренных контрактом.
"Мне его так жаль. Застрял в стране и даже не имеет возможности поехать домой из-за штрафов. Видя его страдания, люди до сих пор продолжают за него голосовать. Зачем? Почему бы просто не отпустить человека домой", — отмечается в одном из постов Twitter.
"Буквально недавно узнала о парне, которого держат в плену в Китае
. И это даже не преступники, это китайская "фабрика звезд". Пожалуйста, отпустите его!" — написала другая участница флешмоба.
Комментарием представителей шоу и самого участника из России РИА Новости не располагает.