Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы
22:17 17.04.2021 (обновлено: 23:03 17.04.2021)
© Фото : пресс-центр МосгордумыПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников
© Фото : пресс-центр Мосгордумы
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд остается ее председатель Алексей Шапошников, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей, соответствующие сведения опубликованы в декларациях о доходах на сайте МГД.
Согласно декларациям, Шапошников в 2020 году задекларировал доход на сумму 180,9 миллиона рублей. В его собственности также квартира площадью 269,5 квадратных метра, машиноместо и легковой автомобиль Mercedez Benz Е350.
В 2019 году доход Шапошникова составил почти 2 миллиарда рублей.
Его заместитель Степан Орлов задекларировал 11,6 миллиона рублей, увеличив за год свой доход на 1,8 миллиона рублей.
Среди самых богатых депутатов также осталась депутат фракции КПРФ Любовь Никитина, задекларировавшая в 2020 году 49,1 миллиона рублей, увеличив за год свой доход вдвое - на 24,4 миллиона рублей. В ее собственности по-прежнему четыре земельных участка ( 1912 квадратных метров, 3254 квадратных метров, 3000 квадратных метров и 2899 квадратных метров), два жилых дома (234,9 и 180, 4 квадратных метра) пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности (1/2), а также шесть нежилых помещений.
На третьем месте по доходам депутат Андрей Медведев, который задекларировал 27,1 миллиона рублей. В его собственности земельный участок, жилой дом и две квартиры, а также два автомобиля.
Разительно увеличил свой доход за год депутат Роман Бабаян, задекларировав в 2020 году 24,1 миллиона рублей, в 2019 году его доход составил 12,2 миллиона.
16 апреля, 19:19Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
Людмила Стебенкова за год увеличила свой доход более чем на 10 миллионов, задекларировав 17,5 миллиона рублей, в ее собственности по сравнению с прошлым годом отсутствует земельный участок и жилой дом.
Самым бедным депутатом в 2020 году стала депутат от КПРФ Елена Янчук, которая задекларировала доход на сумму 132,9 тысячи рублей, в ее собственности квартира на 38 квадратных метров и легковой автомобиль Chevrolet Aveo KL1T.
В 2019 году самым бедным депутатом была Екатерина Енгалычева, за год она увеличила свой доход на 300 тысяч рублей, заработав 484,9 тысячи рублей. В ее собственности по-прежнему указал легковой автомобиль Lexus RX 270.
16 апреля, 19:19Названы самые богатые депутаты среди бывших спортсменов