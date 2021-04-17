Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210417/shaposhnikov-1728764899.html
Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы
Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы
Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд остается ее председатель Алексей Шапошников, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T22:17
2021-04-17T23:03
степан орлов
алексей шапошников
московская городская дума
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564122614_0:0:2422:1362_1920x0_80_0_0_c0ed9bae329afb406327afcd60f96149.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд остается ее председатель Алексей Шапошников, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей, соответствующие сведения опубликованы в декларациях о доходах на сайте МГД.Согласно декларациям, Шапошников в 2020 году задекларировал доход на сумму 180,9 миллиона рублей. В его собственности также квартира площадью 269,5 квадратных метра, машиноместо и легковой автомобиль Mercedez Benz Е350.В 2019 году доход Шапошникова составил почти 2 миллиарда рублей.Его заместитель Степан Орлов задекларировал 11,6 миллиона рублей, увеличив за год свой доход на 1,8 миллиона рублей.Среди самых богатых депутатов также осталась депутат фракции КПРФ Любовь Никитина, задекларировавшая в 2020 году 49,1 миллиона рублей, увеличив за год свой доход вдвое - на 24,4 миллиона рублей. В ее собственности по-прежнему четыре земельных участка ( 1912 квадратных метров, 3254 квадратных метров, 3000 квадратных метров и 2899 квадратных метров), два жилых дома (234,9 и 180, 4 квадратных метра) пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности (1/2), а также шесть нежилых помещений.На третьем месте по доходам депутат Андрей Медведев, который задекларировал 27,1 миллиона рублей. В его собственности земельный участок, жилой дом и две квартиры, а также два автомобиля.Разительно увеличил свой доход за год депутат Роман Бабаян, задекларировав в 2020 году 24,1 миллиона рублей, в 2019 году его доход составил 12,2 миллиона.Людмила Стебенкова за год увеличила свой доход более чем на 10 миллионов, задекларировав 17,5 миллиона рублей, в ее собственности по сравнению с прошлым годом отсутствует земельный участок и жилой дом.Самым бедным депутатом в 2020 году стала депутат от КПРФ Елена Янчук, которая задекларировала доход на сумму 132,9 тысячи рублей, в ее собственности квартира на 38 квадратных метров и легковой автомобиль Chevrolet Aveo KL1T.В 2019 году самым бедным депутатом была Екатерина Енгалычева, за год она увеличила свой доход на 300 тысяч рублей, заработав 484,9 тысячи рублей. В ее собственности по-прежнему указал легковой автомобиль Lexus RX 270.
https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html
https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html
https://rsport.ria.ru/20210416/deputaty-1728644457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564122614_201:0:2422:1666_1920x0_80_0_0_94af4547c850e85f8b7e6ab3e35c78ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
степан орлов, алексей шапошников, московская городская дума, доходы

Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы

22:17 17.04.2021 (обновлено: 23:03 17.04.2021)
 
© Фото : пресс-центр МосгордумыПредседатель Мосгордумы Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото : пресс-центр Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд остается ее председатель Алексей Шапошников, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей, соответствующие сведения опубликованы в декларациях о доходах на сайте МГД.
Согласно декларациям, Шапошников в 2020 году задекларировал доход на сумму 180,9 миллиона рублей. В его собственности также квартира площадью 269,5 квадратных метра, машиноместо и легковой автомобиль Mercedez Benz Е350.
В 2019 году доход Шапошникова составил почти 2 миллиарда рублей.
Его заместитель Степан Орлов задекларировал 11,6 миллиона рублей, увеличив за год свой доход на 1,8 миллиона рублей.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 21:05
В декларациях депутатов оказались газопровод, свинарник и колбасный цех
Среди самых богатых депутатов также осталась депутат фракции КПРФ Любовь Никитина, задекларировавшая в 2020 году 49,1 миллиона рублей, увеличив за год свой доход вдвое - на 24,4 миллиона рублей. В ее собственности по-прежнему четыре земельных участка ( 1912 квадратных метров, 3254 квадратных метров, 3000 квадратных метров и 2899 квадратных метров), два жилых дома (234,9 и 180, 4 квадратных метра) пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности (1/2), а также шесть нежилых помещений.
На третьем месте по доходам депутат Андрей Медведев, который задекларировал 27,1 миллиона рублей. В его собственности земельный участок, жилой дом и две квартиры, а также два автомобиля.
Разительно увеличил свой доход за год депутат Роман Бабаян, задекларировав в 2020 году 24,1 миллиона рублей, в 2019 году его доход составил 12,2 миллиона.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 19:19
Опубликованы декларации о доходах "звездных" депутатов
Людмила Стебенкова за год увеличила свой доход более чем на 10 миллионов, задекларировав 17,5 миллиона рублей, в ее собственности по сравнению с прошлым годом отсутствует земельный участок и жилой дом.
Самым бедным депутатом в 2020 году стала депутат от КПРФ Елена Янчук, которая задекларировала доход на сумму 132,9 тысячи рублей, в ее собственности квартира на 38 квадратных метров и легковой автомобиль Chevrolet Aveo KL1T.
В 2019 году самым бедным депутатом была Екатерина Енгалычева, за год она увеличила свой доход на 300 тысяч рублей, заработав 484,9 тысячи рублей. В ее собственности по-прежнему указал легковой автомобиль Lexus RX 270.
Владислав Третьяк перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 19:19
Названы самые богатые депутаты среди бывших спортсменов
 
Степан ОрловАлексей ШапошниковМосковская городская думаДоходы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
04:09Посол назвал включение Украины в НАТО ответственностью Германии
04:08Названа самая вредная для волос прическа
03:07Роскосмос определил место посадки космонавтов при возвращении с Луны
03:03Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек
02:52В Перу пять военнослужащих погибли при крушении вертолета
02:18Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
02:15Назван правильный способ приготовления яиц
02:09Врач объяснила, когда можно пользоваться методами народной медицины
02:08В Чехии допустили влияние скандала в отношениях с РФ на тендер по АЭС
02:06Чешская оппозиция требует обсудить ситуацию в стране на уровне ЕС и НАТО
01:29Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
01:17Названа опасность для здоровья воды в бутылках
00:42Пушков дал совет Госдепу США
00:41Макрон призвал определить красные линии для России
00:37Во Владивостоке загорелся склад продуктов и автозапчастей
00:23На севере Москвы произошел пожар в жилом многоэтажном доме
00:16Слуцкий заявил о возможном выходе России из ПАСЕ
23:58Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата
23:43Байден назвал обращение с Навальным несправедливым
Лента новостейМолния