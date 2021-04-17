https://ria.ru/20210417/shaposhnikov-1728764899.html

Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы

Шапошников вновь стал самым богатым депутатом Мосгордумы

Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд остается ее председатель Алексей Шапошников, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T22:17

2021-04-17T22:17

2021-04-17T23:03

степан орлов

алексей шапошников

московская городская дума

доходы

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд остается ее председатель Алексей Шапошников, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей, соответствующие сведения опубликованы в декларациях о доходах на сайте МГД.Согласно декларациям, Шапошников в 2020 году задекларировал доход на сумму 180,9 миллиона рублей. В его собственности также квартира площадью 269,5 квадратных метра, машиноместо и легковой автомобиль Mercedez Benz Е350.В 2019 году доход Шапошникова составил почти 2 миллиарда рублей.Его заместитель Степан Орлов задекларировал 11,6 миллиона рублей, увеличив за год свой доход на 1,8 миллиона рублей.Среди самых богатых депутатов также осталась депутат фракции КПРФ Любовь Никитина, задекларировавшая в 2020 году 49,1 миллиона рублей, увеличив за год свой доход вдвое - на 24,4 миллиона рублей. В ее собственности по-прежнему четыре земельных участка ( 1912 квадратных метров, 3254 квадратных метров, 3000 квадратных метров и 2899 квадратных метров), два жилых дома (234,9 и 180, 4 квадратных метра) пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности (1/2), а также шесть нежилых помещений.На третьем месте по доходам депутат Андрей Медведев, который задекларировал 27,1 миллиона рублей. В его собственности земельный участок, жилой дом и две квартиры, а также два автомобиля.Разительно увеличил свой доход за год депутат Роман Бабаян, задекларировав в 2020 году 24,1 миллиона рублей, в 2019 году его доход составил 12,2 миллиона.Людмила Стебенкова за год увеличила свой доход более чем на 10 миллионов, задекларировав 17,5 миллиона рублей, в ее собственности по сравнению с прошлым годом отсутствует земельный участок и жилой дом.Самым бедным депутатом в 2020 году стала депутат от КПРФ Елена Янчук, которая задекларировала доход на сумму 132,9 тысячи рублей, в ее собственности квартира на 38 квадратных метров и легковой автомобиль Chevrolet Aveo KL1T.В 2019 году самым бедным депутатом была Екатерина Енгалычева, за год она увеличила свой доход на 300 тысяч рублей, заработав 484,9 тысячи рублей. В ее собственности по-прежнему указал легковой автомобиль Lexus RX 270.

https://ria.ru/20210416/svinarnik-1728658781.html

https://ria.ru/20210416/deputaty-1728644612.html

https://rsport.ria.ru/20210416/deputaty-1728644457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степан орлов, алексей шапошников, московская городская дума, доходы